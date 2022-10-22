Поздравление с 80-летием Северо-западного оперативного командования Вооруженных Сил

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил офицеров, ветеранов и служащих Северо-западного оперативного командования Вооруженных Сил с 80-летием со дня образования этого объединения.

Глава государства отметил, что Северо-западное оперативное командование является правопреемником легендарной 65-й общевойсковой армии. "Пройдя боевое крещение в одном из решающих сражений Второй мировой войны - Сталинградской битве, воины армии неизменно шли в авангарде наступления войск фронта. Освобождали Беларусь и завершили боевой путь на Балтике. Десятки тысяч солдат и офицеров были награждены орденами и медалями, более трехсот удостоены звания Героя Советского Союза", - напомнил белорусский лидер.

Президент подчеркнул, что к знаковой дате нынешние воины Северо-западного оперативного командования подошли верными своему героическому прошлому. "Воинские части объединения участвуют во всех ключевых мероприятиях оперативной и боевой подготовки Вооруженных Сил и всегда готовы дать достойный ответ на любые вызовы и угрозы, стоящие перед страной", - говорится в поздравлении.

Александр Лукашенко выразил убеждение, что и впредь войска Северо-западного оперативного командования будут обеспечивать военную безопасность государства на высоком профессиональном уровне. "Желаю военнослужащим, гражданскому персоналу и ветеранам крепкого здоровья и новых достижений во славу Родины - нашей любимой Беларуси", - добавил Глава государства.