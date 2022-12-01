Поздравление с 70-летием со дня образования ОАО "Агат - электромеханический завод"

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил руководителей, работников и ветеранов ОАО "Агат - электромеханический завод" с 70-летием со дня его образования.

"Построенное в послевоенные годы, в далеком 1952 году, предприятие успешно освоило выпуск сложной радиотехнической продукции для Военно-воздушных сил и гражданской авиации, за что было удостоено высокой правительственной награды - ордена Трудового Красного Знамени, - говорится в поздравлении. - Сегодня торговая марка "Агат" известна далеко за пределами Республики Беларусь. Благодаря наработанной производственной базе и высочайшей квалификации специалистов, предприятие уверенно держит планку высокотехнологичной организации по производству как военной, так и гражданской специальной техники. Завод по праву является одним из ключевых звеньев оборонного сектора и известным брендом белорусской промышленности, выпускающим мобильные системы управления и связи военного назначения, приборы и оборудование для автомобильной, сельскохозяйственной и строительной техники".

Обладая большим научно-техническим потенциалом, практическим опытом и высоким профессионализмом, сплоченный коллектив завода будет и впредь вносить достойный вклад в укрепление обороноспособности государства, развитие экономики страны и повышение благосостояния народа, убежден Президент. Он пожелал руководителям, работникам, ветеранам "Агата" крепкого здоровья и благополучия, а предприятию - новых успехов и процветания.