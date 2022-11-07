Поздравление работникам Витебского областного центра скорой медицинской помощи

Работникам учреждения здравоохранения "Витебский областной центр скорой медицинской помощи"

Дорогие друзья!

Сердечно поздравляю с 100-летием со дня основания Витебского областного центра скорой медицинской помощи.

В вековую историю вашего учреждения вписаны имена многих достойных профессионалов, посвятивших себя созданию и развитию службы экстренной медицинской помощи в регионе.

Сегодня она соответствует всем современным стандартам и позволяет ежегодно спасать десятки тысяч жизней людей, попавших в критическую ситуацию.

Убежден, опираясь на традиции, заложенные несколькими поколениями предшественников, вы и далее будете неустанно трудиться над тем, чтобы неотложная помощь всегда оставалась максимально эффективной и качественной. Пусть опыт и знания ваших сотрудников станут крепкой платформой для воспитания достойной молодой смены.

В этот праздничный день желаю вам и вашим семьям доброго здоровья, счастья, мира и благополучия.

Александр Лукашенко