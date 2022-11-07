Поздравление работникам Витебского областного центра скорой медицинской помощи

    Работникам учреждения здравоохранения "Витебский областной центр скорой медицинской помощи"

    Дорогие друзья!

    Сердечно поздравляю с 100-летием со дня основания Витебского областного центра скорой медицинской помощи.

    В вековую историю вашего учреждения вписаны имена многих достойных профессионалов, посвятивших себя созданию и развитию службы экстренной медицинской помощи в регионе.

    Сегодня она соответствует всем современным стандартам и позволяет ежегодно спасать десятки тысяч жизней людей, попавших в критическую ситуацию.

    Убежден, опираясь на традиции, заложенные несколькими поколениями предшественников, вы и далее будете неустанно трудиться над тем, чтобы неотложная помощь всегда оставалась максимально эффективной и качественной. Пусть опыт и знания ваших сотрудников станут крепкой платформой для воспитания достойной молодой смены.

    В этот праздничный день желаю вам и вашим семьям доброго здоровья, счастья, мира и благополучия.

    Александр Лукашенко

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