Приветствие Председателю КНР Си Цзиньпину, участникам пятой Китайской международной выставки импорта в Шанхае

Президент Беларуси Александр Лукашенко направил приветствие в формате видеообращения Председателю Китайской Народной Республики Си Цзиньпину, участникам и гостям пятой Китайской международной выставки импорта в Шанхае:

"Уважаемый Председатель Си Цзиньпин!

Уважаемые главы государств, руководители правительств, дамы и господа!

Поздравляю всех участников и гостей с открытием пятой Китайской международной выставки импорта в Шанхае. Данное мероприятие прочно закрепилось в календаре экономических событий и сегодня представляет собой один из наиболее востребованных форматов взаимодействия.

Рад, что после двух лет вынужденной паузы в общении мы с помощью подобных встреч восполняем дефицит контактов, готовы поделиться полученным опытом, представить свои разработки и достижения по целому ряду направлений.

Глобальный социально-экономический кризис, вызванный пандемией и усилением геополитической конфронтации, выявил особую необходимость в эффективной международной координации, а также в равноправном и уважительном партнерстве.

Являясь важной частью евразийского пространства, наше государство стояло у истоков создания Евразийского экономического союза. Мы уделяем особое внимание проектам в рамках китайской инициативы "Пояс и путь", среди которых наиболее значимый - расположенный у нас индустриальный парк "Великий камень".

Беларусь готова к расширению совместной работы по поставкам высококачественной продукции и реализации новых проектов в области электронной торговли.

Готовы продолжить тесное сотрудничество со всеми заинтересованными сторонами для диверсификации маршрутов регулярных транзитных перевозок и внедрения инновационных логистических подходов.

Беларусь принимает участие в Китайской международной выставке импорта в Шанхае с первых дней создания, ежегодно презентуя на ее площадке свои ключевые достижения и разработки.

Наше участие в выставке 2022 года проходит в начале нового этапа развития белорусско-китайского взаимодействия. Будучи надежными и проверенными союзниками, "железными братьями", мы эффективно работаем в области кооперации, инноваций, логистики.

В этом году в мероприятии в Шанхае участвуют два десятка известных белорусских производителей. Экспоненты презентуют наши передовые наработки в производстве высокотехнологичного оборудования, сферах информационных технологий, медицины.

Участники и посетители смогут лично увидеть сверхмалые орбитальные космические аппараты, серию противораковых лекарственных средств, белорусские электроскутеры и многое другое.

Отдельного внимания заслуживает стенд индустриального парка "Великий камень". На нем представлены достижения и разработки резидентов, что наглядно демонстрирует инвестиционный потенциал парка.

Наша страна с многовековыми аграрными традициями входит в топ мировых экспортеров молочной продукции и калийных удобрений, вносит немалый вклад в обеспечение мировой продовольственной безопасности.

Национальная экспозиция со свойственным белорусам гостеприимством продемонстрирует полюбившуюся китайским покупателям продовольственную продукцию, изготовленную в соответствии с мировыми экологическими стандартами.

В рамках выставки также будет работать виртуальный павильон Беларуси. В нем представят достижения промышленности, научно-технические инновации, туристический и культурный потенциал нашего государства.

Дорогие друзья!

Убежден, что Китайская выставка импорта в Шанхае придаст мощный импульс расширению международного экономического сотрудничества и технологической кооперации.

В заключение хочу поблагодарить организаторов мероприятия, а также пожелать всем его участникам и гостям плодотворной работы, новых профессиональных успехов и выгодных сделок.

Благодарю вас за внимание".