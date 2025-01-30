Поздравление работникам и ветеранам ОАО "Мозырский НПЗ"

    Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил работников и ветеранов ОАО "Мозырский НПЗ" с 50-летием со дня образования предприятия.

    "За эти годы будущим полесским гигантом белорусской нефтехимии пройден большой путь, отмеченный высокими профессиональными достижениями, - говорится в поздравлении. - Начавшаяся в непростые 90-е годы прошлого столетия амбициозная программа поэтапной модернизации позволила предприятию внедрить передовые технологии, выйти на мировые стандарты качества и безопасности производства".

    Глава государства констатировал, что благодаря воплощению в жизнь смелых решений Мозырский НПЗ сейчас надежно работает и уверенно смотрит в будущее.

    "Поздравляю с юбилеем всех, кто стоял у истоков создания завода, продолжает его славные традиции, вносит значимый вклад в развитие белорусской экономики и отечественной нефтепереработки", - отметил Александр Лукашенко.

    Президент пожелал работникам и ветеранам крепкого здоровья, счастья, мира и добра, а предприятию - новых производственных успехов.

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