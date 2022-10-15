Поздравление работникам фармацевтической и микробиологической промышленности

    Работникам фармацевтической и микробиологической промышленности

    Дорогие друзья!

    Примите самые искренние поздравления с профессиональным праздником - Днем работников фармацевтической и микробиологической промышленности.

    Ваши уникальные компетенции служат благородной миссии защиты жизни и здоровья нации. Производство лекарственных средств - один из самых наукоемких и высокотехнологичных процессов, который требует высочайшей квалификации и искреннего стремления помогать врачам и пациентам в борьбе с болезнями.

    Убежден, богатый опыт, высокий профессионализм и преданность делу позволят вам и в дальнейшем достигать значимых успехов в разработке и производстве отечественных лекарств.

    Благодарю за труд и желаю всем работникам отрасли здоровья, счастья, мира и новых прорывных открытий во благо людей.

    Александр Лукашенко

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