Поздравление Президенту России Владимиру Путину

Председатель Высшего Государственного Совета Союзного государства, Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Президента России Владимира Путина с Днем единения народов Беларуси и России.

"Интеграционный проект наших стран способствовал обретению бесценного опыта в различных сферах государственного строительства, раскрытию огромного созидательного потенциала белорусской и российской экономик, формированию инструментов, позволяющих совместно решать широкий спектр задач любой сложности", - говорится в поздравлении.

Президент обратил внимание, что последовательные шаги в обеспечении безопасности, равных прав граждан, поступательное наращивание торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества стали для Союзного государства надежной защитой от внешних угроз.

"Убежден, интенсивный характер политического диалога, тесное межправительственное и межведомственное взаимодействие будут и далее содействовать эффективной реализации принятых Высшим государственным советом документов в интересах белорусов и россиян", - подчеркнул Александр Лукашенко.

Президент Беларуси также направил поздравления с Днем единения Председателю Правительства России, Председателю Совета Министров Союзного государства Михаилу Мишустину, Председателю Совета Федерации Федерального Собрания России Валентине Матвиенко, Председателю Государственной Думы Федерального Собрания России, Председателю Парламентского Собрания Союза Беларуси и России Вячеславу Володину, Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу.