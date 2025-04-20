Поздравление Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу

    Президент Беларуси Александр Лукашенко направил поздравление Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу с Пасхой.

    "Воскресение Христово - величайшее событие, олицетворяющее торжество жизни и любовь Создателя к человеку. Радость этих дней, наполненных добром и светом, искренне разделяют миллионы людей. На белорусской земле высоко ценят Ваши неустанные труды, направленные на сохранение христианских ценностей, укрепление межрелигиозного и межнационального мира", - говорится в поздравлении.

    Глава государства пожелал Патриарху Кириллу крепкого здоровья, душевной гармонии и успехов во всех начинаниях.

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