Президент Беларуси Александр Лукашенко направил поздравление Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу с Пасхой.

"Воскресение Христово - величайшее событие, олицетворяющее торжество жизни и любовь Создателя к человеку. Радость этих дней, наполненных добром и светом, искренне разделяют миллионы людей. На белорусской земле высоко ценят Ваши неустанные труды, направленные на сохранение христианских ценностей, укрепление межрелигиозного и межнационального мира", - говорится в поздравлении.

Глава государства пожелал Патриарху Кириллу крепкого здоровья, душевной гармонии и успехов во всех начинаниях.