Поздравление Митрополиту Минскому и Заславскому Вениамину, Патриаршему Экзарху всея Беларуси

    Президент Беларуси Александр Лукашенко направил поздравление Митрополиту Минскому и Заславскому Вениамину, Патриаршему Экзарху всея Беларуси с Пасхой.

    "Воскресение Христово занимает особое место в душе каждого верующего, наполняет мир любовью и всепрощением, свидетельствует о вечной жизни и указывает путь к спасению", - говорится в поздравлении.

    Александр Лукашенко отметил, что белорусская земля и христианство столетиями неразрывно связаны. "Сегодня, продолжая благородное дело великих подвижников Православной Церкви, Вы учите людей истинным ценностям, добрым словом согреваете их сердца", - подчеркнул Президент.

    Глава государства пожелал Патриаршему Экзарху крепкого здоровья, неиссякаемых духовных сил и Божьей помощи во всех начинаниях.

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