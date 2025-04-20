Президент Беларуси Александр Лукашенко направил поздравление Митрополиту Минскому и Заславскому Вениамину, Патриаршему Экзарху всея Беларуси с Пасхой.

"Воскресение Христово занимает особое место в душе каждого верующего, наполняет мир любовью и всепрощением, свидетельствует о вечной жизни и указывает путь к спасению", - говорится в поздравлении.

Александр Лукашенко отметил, что белорусская земля и христианство столетиями неразрывно связаны. "Сегодня, продолжая благородное дело великих подвижников Православной Церкви, Вы учите людей истинным ценностям, добрым словом согреваете их сердца", - подчеркнул Президент.

Глава государства пожелал Патриаршему Экзарху крепкого здоровья, неиссякаемых духовных сил и Божьей помощи во всех начинаниях.