Поздравление личному составу и ветеранам 127-й гвардейской бригады связи

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил личный состав и ветеранов 127-й гвардейской ордена Красной Звезды бригады связи (территориальной) с 80-летием со дня ее образования.

"Боевая история части началась в 1943 году формированием 67-го отдельного батальона связи, который в сложнейших боевых условиях обеспечивал связь командованию 24-го гвардейского стрелкового корпуса. В его составе освобождали Европу, особо отличившись в Балатонской операции, при взятии Братиславы, Аустерлица и Праги, получив за выдающиеся успехи в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками высокую награду - орден Красной Звезды", - говорится в поздравлении.

Глава государства отметил, что сегодняшнее поколение связистов продолжает славные традиции фронтовиков, выполняя свой воинский долг с полной самоотдачей. "Ваша кропотливая работа - это четко действующая нервная система армии. Именно вы круглосуточно обеспечиваете устойчивую связь в интересах управления войсками в различных условиях обстановки, внося достойный вклад в укрепление военной безопасности государства. Что было бы невозможно без постоянного повышения квалификации специалистов и освоения новейших образцов средств и комплексов связи", - подчеркнул белорусский лидер.

Александр Лукашенко поблагодарил личный состав и ветеранов бригады за службу, пожелал им крепкого здоровья, мирного неба над головой, благополучия и новых свершений на благо родной Беларуси. "Убежден, солдаты и офицеры бригады и в дальнейшем будут образцом профессионализма и верности Отечеству", - добавил Президент.