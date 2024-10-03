Поздравление командованию, личному составу и ветеранам Гродненской пограничной группы

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил командование, личный состав и ветеранов Гродненской пограничной группы с 80-летием со дня ее образования.

"Воины в зеленых фуражках всегда были примером преданного служения стране и народу, - говорится в поздравлении. - Навечно в нашей памяти останется подвиг советских пограничников, первыми принявших на себя удар немецко-фашистских захватчиков в июне 1941 года. Уже в послевоенные годы особые мужество и героизм проявил личный состав 16-го пограничного отряда в противоборстве с бандформированиями".

Глава государства отметил, что сейчас Гродненская погрангруппа занимает одно из ключевых мест в системе территориальных органов пограничной службы страны, обеспечивая неприкосновенность значительного участка западной границы Беларуси.

"Убежден, что каждый из вас и впредь будет делать все возможное, чтобы выполнить свой долг перед Отечеством и надежно защитить его священные рубежи", - подчеркнул белорусский лидер.

Особые слова благодарности Александр Лукашенко адресовал ветеранам-пограничникам: "Ваши активная жизненная позиция, бесценный опыт и знания сегодня как никогда нужны для воспитания подрастающего поколения в духе патриотизма и любви к Родине".

Президент пожелал командованию, личному составу и ветеранам Гродненской пограничной группы, а также их семьям крепкого здоровья, благополучия и дальнейших успехов на благо родной Беларуси.