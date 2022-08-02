Поздравление коллективу редакции газеты "СБ. Беларусь сегодня" издательского дома "Беларусь сегодня"

Коллективу редакции газеты "СБ. Беларусь сегодня" издательского дома "Беларусь сегодня"

Дорогие друзья!

Поздравляю вас с 95-летием со дня выхода первого номера газеты.

Пройденный "СБ. Беларусь сегодня" путь отражает богатую и славную историю нашей республики. С первых дней газета "Рабочий", а затем "Советская Белоруссия" на своих страницах освещала все судьбоносные вехи формирования белорусской государственности, став полной и правдивой летописью развития страны.

Продолжая традиции одного из старейших печатных изданий, ваш коллектив всегда находится в центре самых важных событий, ежедневно рассказывает о главных новостях политической, экономической, культурной и духовной жизни белорусов.

Ваша сплоченная команда - пример высокого профессионализма и мастерства, истинного патриотизма и искренней преданности Родине.

Убежден, что, находясь на информационной передовой и отвечая на современные вызовы и угрозы, вы и впредь будете отстаивать правду, противодействовать фейкам и лжи, честно и добросовестно выполнять журналистский долг.

Желаю "СБ. Беларусь сегодня" сохранить доверие преданных читателей, еще больше расширить свою аудиторию и открыть новые творческие горизонты.

Александр Лукашенко