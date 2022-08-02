Поздравление коллективу редакции газеты "СБ. Беларусь сегодня" издательского дома "Беларусь сегодня"
Коллективу редакции газеты "СБ. Беларусь сегодня" издательского дома "Беларусь сегодня"
Дорогие друзья!
Поздравляю вас с 95-летием со дня выхода первого номера газеты.
Пройденный "СБ. Беларусь сегодня" путь отражает богатую и славную историю нашей республики. С первых дней газета "Рабочий", а затем "Советская Белоруссия" на своих страницах освещала все судьбоносные вехи формирования белорусской государственности, став полной и правдивой летописью развития страны.
Продолжая традиции одного из старейших печатных изданий, ваш коллектив всегда находится в центре самых важных событий, ежедневно рассказывает о главных новостях политической, экономической, культурной и духовной жизни белорусов.
Ваша сплоченная команда - пример высокого профессионализма и мастерства, истинного патриотизма и искренней преданности Родине.
Убежден, что, находясь на информационной передовой и отвечая на современные вызовы и угрозы, вы и впредь будете отстаивать правду, противодействовать фейкам и лжи, честно и добросовестно выполнять журналистский долг.
Желаю "СБ. Беларусь сегодня" сохранить доверие преданных читателей, еще больше расширить свою аудиторию и открыть новые творческие горизонты.
Александр Лукашенко