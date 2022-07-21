Президент Беларуси Александр Лукашенко 21 июля дал интервью информационному агентству Франс Пресс (AFP, Agence France-Presse).

В качестве интервьюера выступил заместитель директора и главный редактор бюро Франс Пресс в Москве Антуан Ламброскини.

Александр Лукашенко высказался по ряду актуальных тем как международной повестки, так и касательно внутренней ситуации в стране.

Во время беседы Глава государства ответил на вопросы о том, когда завершится конфликт в Украине, в каком случае его можно было избежать и какова роль Беларуси в российской спецоперации. Обсуждалась также ситуация вокруг самолета Ryanair и расследования ICAO на этот счет.

Александра Лукашенко спросили, сколько он еще будет оставаться у власти, как реагирует на попытки вмешательства в деятельность судов, как относится к тому, что его называют диктатором, и в чем разница между диктатурой и той политикой, которая проводится в Беларуси. Президент также рассказал, что смотрит в будущее с оптимизмом.

Во время разговора Глава белорусского государства пояснил причины, по которым он согласился на эту беседу: "Я почему с вами согласился на интервью? Когда узнал, что вы человек независимый и ваша компания независимая. Что вы можете, насколько это возможно в этом мире, высказать независимую точку зрения".

В частности, Александр Лукашенко упомянул про сообщение Франс Пресс о ситуации в Лисичанске, за которое агентство подверглось критике на Западе - якобы информация была интерпретирована не в пользу украинской стороны. "Вы, не скажу, что совсем объективны, но вы близко к правде подошли, - прокомментировал белорусский лидер. - Вы правду показали и то еще не совсем в том ключе, как это надо было показать на Западе. Но вас прижали очень сильно".

Президент подчеркнул, что поддерживает такого рода независимость и объективность СМИ: "Вот я за такие средства массовой информации - чтобы эти принципы основные не нарушались. Но главный принцип - ни в коем случае не делать хуже для своей страны, не бороться против своей страны и собственного народа. Страна раз и навсегда дается, а народ не переделаешь. Ты должен соответствовать народу, его духу и традициям. Я за это".

Александр Лукашенко обратил внимание, что Франс Пресс не позволяло себе антигосударственных выступлений, в отличие от некоторых белорусских так называемых свободных СМИ. "Насколько я информирован, вы люди свободолюбивые. Где-то и власть вас недолюбливает, но вы держите свою линию. Поинтересовавшись вашей работой, я не заметил там антигосударственной позиции, чтобы вы выступали против Франции, даже против Евросоюза. Вы всегда занимали свою нишу, своими глазами смотрели на мир, были более-менее объективными, - сказал белорусский лидер. - Ничего подобного наша "оппозиция" и средства массовой информации, которые финансировались исключительно из-за рубежа, не представляли, в том числе и так называемые свободные СМИ".

"Но с той оценкой, которая дается на Западе нашей внутриполитической ситуации, я категорически не согласен, - заявил Александр Лукашенко. - Она заведомо направлена в нужное русло - так, как это надо Западу. Например: вам не нравится Лукашенко, значит, можно его "мочить" всячески".

Одной из тем, которой коснулся Глава государства во время интервью, была работа судебной системы. Александр Лукашенко, в частности, рассказал, как относится к попыткам стороннего вмешательства в работу судов.

"Судей и судов независимых не бывает. Суд всегда зависим от закона", - подчеркнул Глава государства и в этой связи упомянул известное выражение о верховенстве закона "Суров закон, но это закон".

"У нас Президент, имея большие полномочия, координирует деятельность всех ветвей власти, - пояснил белорусский лидер. - Так вот моя координация за все десятилетия у власти заключалась только в одном - чтобы ни в коем случае никто не прикоснулся к решению судов. И когда меня информируют (я это контролирую), что кто-то вмешивается в деятельность судов, реакция жесточайшая".

По словам Александра Лукашенко, бывают ситуации, когда решения судов совпадают с его мнением, и это абсолютно естественно: "А почему не могут совпадать мнения Президента и судей? Почему? Где-то они могут совпадать, где-то не совпадать? Всякое бывает. Это жизнь".

Президент также сделал заявление о том, что готов даже с оружием в руках бороться, если отдельные люди или государства будут претендовать на суверенитет и независимость Беларуси.

"Мы во всей красе сейчас видим, к примеру, какую политику проводит Польша. Вы хотели, чтобы я спокойно смотрел, что Польша видит в своих владениях, в своем составе, цитирую их, всю Беларусь?" - ответил журналисту встречным риторическим вопросом Александр Лукашенко.

"Если бы завтра Германия заявила, что они хотят видеть в составе Германии Францию, какую бы вы позицию заняли? Вот я и жестко на это реагирую, - продолжил белорусский лидер. - Мои основные полномочия - защита суверенитета и независимости государства. Я это делаю. Если против этого будет бороться оппозиция, какие-то отдельные люди или государства будут претендовать на суверенитет и независимость Беларуси, я во весь рост встану и буду против этого бороться, надо - с оружием в руках".

Главу государства спросили, в чем разница между диктатурой и той политикой, которая проводится в Беларуси. На что Александр Лукашенко ответил, что по Конституции Президент наделен большими полномочиями. Причем все редакции Основного закона в стране принимались путем референдума, а многие статьи были основаны на опыте Франции, России, Казахстана. "То есть мы не создали что-то эфемерное и исключительное, мы брали опыт других стран", - отметил он.

"Сейчас все говорят про голод. И я согласен, что мы очень близко от этого барьера. Голод просто стучится. Многие голодают уже. Можно было бы сказать: "Не критично". Но как "не критично", если каждые 10 секунд умирает ребенок в мире? Не голод? Голод. Будет еще хуже. И я очень жестко сейчас ставлю вопрос (это касается крестьян, да и всей страны) по уборке урожая. Надо собрать все. Надо мобилизоваться. Потому что, не дай бог, голод, вот тогда будет диктатура. И во Франции в том числе. Потому что надо народ спасти. Не накормить, а спасти, чтобы люди не умерли", - сказал белорусский лидер.

По его словам, такие жесткие требования со стороны главы государства могут быть расценены как диктатура, но в данном случае это оправдано важной целью - улучшить жизнь людей, не допустить критических ситуаций. "Пожалуйста, можете меня за это критиковать. Но я это обосновываю тем, чтобы завтра было людям лучше. А не то, что мне вот хочется диктовать и я с ума сошел, сидя в центре Европы, в относительно небольшой стране, с небольшим населением, я чего-то начинаю диктовать и еще душить собственный народ, который проголосовал за меня давным-давно и поддерживает меня до сих пор", - отметил Александр Лукашенко.

"Да, у нас система власти более жесткая. Я даже не исключал бы слово авторитарная. Но ни в коем случае не диктатура, - обратил внимание Президент. - Для того, чтобы диктовать, надо иметь определенные рычаги влияния и ресурсы. Какие у Беларуси есть ресурсы, чтобы диктовать Франции, Польше, Литве, Латвии, Украине, России?"

"Когда ты знаешь свое место в этом мире и знаешь, какому давлению ты можешь быть подвергнут, ты всегда будешь смотреть по сторонам, на внешний фактор. И тебе никто внутри страны не позволит диктовать", - добавил белорусский лидер.

По его мнению, диктовать в нынешнем мире, наверное, могут только США: "У них для этого есть все: сила, население, территория и печатный станок. Даже во Франции не может быть диктатуры, несмотря на то, что она ядерная держава".

Отвечая на вопрос, как долго он намерен оставаться на посту Президента, Александр Лукашенко подчеркнул, что данное решение принимает не он, а белорусский народ. "Я, может быть, давно бы отошел от власти, если бы определенная ситуация была в стране и за ее пределами. А вот многие с 2020 года, которые, как вы говорите, вышли на улицы, сегодня очухались, поняли, что могло быть, и говорят: "Так мы же неправильно поступили. А если бы его (Александра Лукашенко на посту Президента. - Прим.) не было, что бы было?". Так люди говорят. Поверьте, я знаю настроение людей", - сказал белорусский лидер.

"Если бы я в 2020 году все бросил и ушел? Сегодня страна была бы другая и интервью вы бы брали у других людей. И политика была бы другая. Сегодня было бы в Беларуси хуже, чем в Украине. Извините за нескромность", - добавил Президент.

Один из вопросов интервью касался присутствия российских военнослужащих на территории Беларуси - позволяет ли оно проводить стране суверенную и независимую политику.

"На территории Европы столько военнослужащих других стран (в том числе и во Франции они есть), что вам даже вопрос нечего мне задавать, - парировал Александр Лукашенко. - У вас их десятки тысяч".

Глава государства обратил внимание, что присутствие российских военнослужащих в Беларуси не является чем-то экстраординарным: "Всегда они были настолько, насколько это нужно было нам. В том числе и мне, поскольку я их приглашал. Ни один российский военнослужащий сюда не приехал без моего приглашения или разрешения. Поэтому все они находятся с моего согласия. Это функция Президента. Ни один военнослужащий (разведчик, контрразведчик и прочие) не могут здесь быть без моего ведома".

"Какой суверенитет и независимость они нарушают, если я их попросил в чем-то помочь?" - задал риторический вопрос белорусский лидер.

В свою очередь Президент обратил внимание на зависимость стран Евросоюза от российских энергоресурсов.

Глава государства отметил, что на фоне санкций, веденных Евросоюзом против России, стала очевидной их зависимость от российских энергоресурсов: "Вы, устоявшаяся демократия, устоявшаяся страна, не расчлененная, а которая в этих границах долго существовала? А как вы зависите, мы это увидели. Почему у вас такая бурная инфляция? Почему вы все время кричите, что вам не хватает природного газа, нефти и так далее?"

В такой ситуации неуместно выглядят упреки в адрес Беларуси о некой зависимости от российского финансирования или поставок энергоресурсов, считает Президент. "Мы - молодое государство. Мы совсем недавно были в составе одной страны (Беларусь входила в состав Советского Союза. - Прим.). И тогда складывался наш экономический уклад. С распада Советского Союза экономика осталась, она никуда не делась. Мы ее развивали, усовершенствовали", - объяснил Александр Лукашенко.

Он напомнил, что российский рынок всегда был и остается в числе приоритетных для Беларуси: "Правда, у нас уже в последние годы был баланс Евросоюз - Россия (во внешней торговле. - Прим.)".

Что касается энергоресурсов, то их поставка из России экономически оправдана. "Всегда мы от них получали нефть и газ. Других источников не было. Мы пробовали другие источники, но они оказались дорогими очень, в два раза дороже", - констатировал Президент. Он подчеркнул, что для коренных преобразований в отечественной экономике потребуются значительные финансовые средства: "Для того, чтобы перелопатить всю экономику, надо очень много миллиардов евро. У меня этих денег не было, нет и никогда не будет. Да и надо ли вообще? У нас хорошая экономика". По его словам, по структуре она схожа с экономикой Германии, где развиты машиностроительная и перерабатывающая отрасли.

В разговоре было упомянуто об инциденте с рейсом Ryanair, который стал поводом для введения санкций против Беларуси, и о недавнем отчете ИКАО.

"Это фальсификация", - сказал Президент по поводу отчета ИКАО. Белорусская сторона уже дала свою оценку этому документу. "И почему это заключение ИКАО именно сегодня или вчера появилось? Какое право ИКАО имеет накладывать санкции? Или Франция? Какое вы имеете право? Это право Организации Объединенных Наций. Так даже рекомендации такой не было", - заявил белорусский лидер.

Он обратил внимание, что санкции в отношении Беларуси по закрытию воздушного пространства были введены европейскими странами еще до появления каких-либо документов или отчетов: "Вы же санкции ввели против компании "Белавиа" еще два года назад, без оснований для этого. Вы на второй день все в один голос, начиная от Макрона и заканчивая канцлером Германии Меркель, по указке Вашингтона начали кричать: "Преступники, такие-сякие!" Вы еще фактов на столе не имели".

В то же время гораздо более серьезный инцидент с индонезийским самолетом, сбитым в небе над Украиной, расследуется до сих пор, отметил Александр Лукашенко. "Где результат? Так там сколько людей погибло", - спросил Президент.

А что касается Романа Протасевича, находившегося на борту самолета Ryanair, то он, по словам Президента, спокойно живет в своей стране и не хочет на Запад.

"Все вы пляшете под американскую дудку", - сказал белорусский лидер и в качестве красноречивого примера привел ситуацию вокруг поставки атомных подлодок для Австралии. "Вы заключили с Австралией договор на производство и поставку подводных субмарин, атомных лодок на $50 млрд. Пришел дядя Сэм, сказал Австралии: "Мы вам поставим эти подводные лодки на $50 млрд, а вы нам заплатите". Им говорят: "А Франция?" - "Плевать!" И что? Что сделал Эммануэль Макрон и ядерная французская держава? Что вы сделали? - задал ряд риторических вопросов Александр Лукашенко. - Вы топчетесь на задних лапках до сих пор перед Президентом США, не знаете, куда его лизнуть. Что же это за суверенитет и независимость? Объясните мне. Пятьдесят миллиардов долларов контракт был! Вы даже в суд не обратились. Что же вы за демократия? Вы не защитили ни страну, ни свой народ. А вы меня в чем-то упрекаете - Россия нам чего-то продает, поставляет?"

"Дай бог, чтобы у Президента Франции были такие отношения со всеми государствами, как у меня с Россией, на этих принципах, - продолжил Глава государства. - Никогда мне Президент Путин или российские власти не наступили на хвост и не сказали: делай так. У нас действительно надежные человеческие, братские, добрые отношения".

Бывали, по словам Президента, во взаимоотношениях с Россией сложности по тематике поставок энергоресурсов, и тогда Беларусь искала альтернативные источники. "Вы не думайте, что я тут просто кукла какая-то, которой манипулируют с утра до вечера. Ничего подобного! Это не в моем характере, и в этом нет никакой необходимости", - сказал Александр Лукашенко.

"Вы плюнули на нас, попытались ноги вытереть и об меня, и о мою страну, о народ. Я вам этого не позволил и не позволю, - подчеркнул Глава государства. - С санкциями мы справимся. Потеряли мы полмиллиарда долларов товарооборота с вами (с Францией. - Прим.), найдем в другом месте". При этом потери белорусской стороны будут менее полумиллиарда, так как взаимная торговля с Францией так или иначе продолжается и в настоящее время. "На 20% товарооборот в этом году упал, но мы все равно торгуем с вами и будем больше торговать. Вот завтра вам нечем будет народ кормить, засуха и прочее? Может, мы вам чего-то поставим. Мы всегда вам поставляли и в Европу в целом рапсовое масло вместо подсолнечного, оливкового, - сказал Президент. - Мы очень много производим рапса и поставляем вам, и будем поставлять. Вам нужна древесина, мебель и прочее. Вы покупали у нас. Мы и будем вам поставлять. Бизнес всегда найдет эти пути. Просто безумство - вводить сегодня санкции в этом взаимозависимом мире. Но вы это делаете".

Практически половина интервью была посвящена происходящему сегодня в Украине. "Вы его создали, этот кризис. Это рукотворный, вами созданный кризис. Вы породили эту войну. Это мое не просто убеждение. Я сто процентов на основании фактов это могу доказать: вы породили и продолжаете эту войну", - подчеркнул Александр Лукашенко, отвечая на вопросы журналиста.

Глава государства обратил внимание в том числе и на участие Франции в событиях в Украине: республика продолжает поставлять туда свое вооружение. Недавно Украине были переданы артиллерийские установки Caesar, планируются дополнительные поставки.

"Россия знает, как вы повезете эти "Цезари" туда. И как только они в Украину прибудут - высокоточным оружием их накроют. Поэтому подумайте, стоит ли это делать. А то, что придет, они (украинская сторона. - Прим.) продадут России. Вы же знаете, две установки "Цезарь" украинские власти продали России. В России на танкостроительном заводе их уже разобрали и смотрят, что там можно использовать. Это факт", - заявил Президент.

Отвечая на вопрос французского журналиста о роли Беларуси в происходящих в Украине событиях, Александр Лукашенко назвал ее "величайшей".

"Первая миротворческая. Как только начался этот конфликт, зная в целом, без деталей, что происходит и что произойдет, я целый день звонил Зеленскому и просил его: "Володя, сядь, пожалуйста, за стол переговоров. Это же тебе не во вред. Общайтесь. Любой мир всегда лучше самой хорошей войны", - рассказал Глава государства.

Он напомнил, что после этого в Беларуси состоялось несколько "весьма успешных" раундов переговоров между Россией и Украиной. Но Запад - прежде всего США и Великобритания - запретили Украине продолжать их, отметил Президент.

Александр Лукашенко отметил, что на Россию возлагают всю вину за случившееся в Украине, мол, ведь это именно она первой начала военные действия. Но, обратил внимание Глава государства, эти события просто вырываются из контекста.

"Если говорить о последовательности, то должен вам сказать, что вы абсолютно непоследовательны. Вы вырвали из контекста событий это и дали оценку. Не с этого началось", - подчеркнул Президент.

Он напомнил, что в 2015 году после длительных переговоров "нормандской четверки" в белорусской столице были подписаны Минские соглашения - своеобразный договор о мире. "Почти сутки вели переговоры, когда приехали представители ведущих стран Евросоюза, - отметил Глава государства. - Порошенко на моих глазах подписал договор - святое. И если бы этот договор украинскими властями был бы исполнен, сегодня не было бы войны. И, может быть, даже Донбасс и Луганск уже были бы в составе Украины. А я уверен, что были бы".

А годом ранее в Украине произошел государственный переворот - так называемый евромайдан. "Вы его поддерживали, вы его финансировали - прежде всего американцы. Вы, как всегда, бежали следом за американцами. Это уже доказано. Вы свергли тогда действующего Президента, - заявил Александр Лукашенко. - Вы были сторонниками этого государственного переворота, привели к власти своих людей. И пошла чехарда. Разыграли выборы. Оттуда все началось".

По его словам, все эти годы Запад искусственно нагнетал ситуацию вокруг российско-украинского конфликта. Цель была начать войну против России с территории Украины. "В 2020 году вы хотели еще и Беларусь сломать, чтобы выстроить этот пояс от Черного моря до Балтики и уже стоять у порога Москвы. Если бы Беларусь тогда сломали, натовские войска были бы уже под Смоленском, - заявил Президент. - Эти "власти", представители, у вас сидят: Тихановская и другие. Тихановская - это пацанка, она ничего не решает. Мы знаем, кто за ней стоит и кто что решает. Вы за ней стоите и ей управляете - американцы и Евросоюз. Если бы тогда, в 2020 году, мы не выстояли, здесь было бы хуже, чем в Украине. Мы выстояли".

Глава государства напомнил, что до начала специальной операции Россия неоднократно обращалась к Западу с просьбой предоставить гарантии безопасности и пообещать. "Вы почему не предоставили такие гарантии? Значит, вы хотели войны", - сделал вывод белорусский лидер.

Параллельно с этими событиями в Беларуси заканчивались совместные с Россией учения и российские войска уже покидали территорию республики, рассказал Александр Лукашенко. Но в это время Украина развернула у белорусских границ несколько военных дивизионов. "И нацелились для нанесения удара по российским объектам, которые были на учениях. И по белорусским. Первое, что было сделано: россияне своими средствами с территории Беларуси подавили эти четыре точки. Украинцы это не опровергают. С этого операция началась", - отметил Президент.

Во время интервью Глава государства заявил, что полностью поддерживает Россию в решении начать специальную операцию в Украине: "Я действительно поддерживаю Россию. И не то?ько потому, что у нас союз с Россией. И не только потому, что мы юридически это обязаны делать: мы же договор с Россией заключили о создании единой группировки войск на западном направлении, основой которой является белорусская армия. Это давно известно, это наша доктрина. Не только поэтому. А потому что мы видели причину этой войны. Причина в том, что вы, если бы Россия не опередила вас, натовцев, организовались и нанесли против нее удар. Я в это верю, и Россия в это верит. И так было бы".

"Вы, натовцы, американцы, хотели этой войны. И если бы Путин не начал эту операцию, вы бы ее начали, но уже организовавшись. Он просто вас немножко опередил. Такая позиция России и Беларуси", - заявил Александр Лукашенко.

Президент отверг звучащие на Западе обвинения в адрес Беларуси в агрессии против Украины. "Вы меня упрекаете в том, что я агрессор. А вы кто? Вы же туда оружие поставляете. Ваших наемников там 20 тысяч перевернулось, в том числе из Франции. Вы самые настоящие агрессоры!" - подчеркнул он.

В то же время, заметил Глава государства, Беларусь ни техникой, ни живой силой не воюет в Украине. Глава государства признал, что с белорусской территории были нанесены удары по военным объектам Украины, но это было сделано в превентивных целях. "Зачем развернули на границе четыре дивизиона? Зачем вы нацелились против нас? - спросил он. - Вы хотите сказать, что я должен был сидеть и ждать, пока на голову белорусскому народу ракеты начнут падать? Нет".

"Я поддерживаю Россию в том, что они вас упредили. Если бы военные России проморгали этот момент, они вынуждены были бы встретить массированный удар со стороны войск НАТО - не Украины. Сейчас не Украина воюет, сейчас вы там воюете: ваши наемники и ваше оружие. Так вы же еще большие агрессоры, чем я", - добавил Президент.

Александр Лукашенко отметил, что Беларусь принимает участие в российской операции, но ее роль заключается лишь в прикрытии тыла. "Мы до сих пор говорим: да, мы участвуем в операции. Но каким образом: мы закрыли запад, юго-запад Беларуси, чтобы вы оттуда не ударили в спину русским. Вот наше участие. Да, мы лечили раненых, погибших людей принимали на территорию Беларуси. Мы лекарства передавали и передаем и украинцам, и россиянам. Это наше участие в этой операции. Мы людей не убиваем", - подчеркнул белорусский лидер.

Отвечая на вопрос журналиста, почему Беларусь, несмотря на теснейшие отношения с Россией, до сих пор официально не признала ДНР и ЛНР, а также присоединение Крыма, Александр Лукашенко заявил, что в этом не было необходимости.

"Никакой необходимости. Это бы ничего не добавило ни Луганску, ни Донецку, ни Крыму. Но если Крыму, Луганску, Донецку надо будет продовольствие, кирпич, цемент, восстанавливать и прочее, мы будем им помогать, - подчеркнул Президент. - Надо будет - признаем. Если в этом будет смысл какой-то. Но какой смысл сегодня, признаю я публично или не признаю. Мы фактически с ними сотрудничаем. Так, как вы фактически сотрудничаете с Украиной и уже поделили Украину на части. Вы, французы, по-моему, Киевскую область хотите восстанавливать? То есть вы уже поделили Украину и будете восстанавливать. А я буду помогать Луганску и Донецку. Крыму буду помогать. Мы с ними сотрудничаем, мы этого не прячем".

"То есть де-факто мы признали, что есть Крым, Луганск и Донецк. Потому что мы с ними сотрудничаем. А это все болтовня: "Почему там Лукашенко признал, не признал?.." Надо - признаю указом Президента. Если это нужно будет. Но сейчас это ничего не даст дополнительно. Точно так, как говорят: "Вот будет Лукашенко воевать в Украине или нет?" Слушайте, допустим, я подключился бы к этой операции России в Украине. Я что-то добавил бы к этому? Нет. Оружие у нас такое, как в России. Людей военных у них хватает для того, чтобы воевать. Мы там просто не нужны сейчас. Точно так Луганск, Донецк и Крым", - пояснил Глава государства.

Он также заметил, что военные действия в Украине - это еще со стороны России не война. "Я тонкости и нюансы понимаю и согласен, что это (российская специальная операция в Украине. - Прим.) еще не война, хотя мы ее называем войной. Почему? Потому что, как недавно сказал Путин, по-настоящему Россия там еще не воюет. Россия еще до середины не дошла по качеству ведения войны", - сказал Александр Лукашенко.

Президент пояснил, что Россия еще не задействовала в Украине свое самое мощное оружие, и речь даже не о ядерном потенциале. "Я это оружие видел, знаю, погружен в это. Поэтому там еще той войны нет, которая могла бы быть со стороны России", - заявил Глава государства.

Кроме того, добавил он, Россия привлекла к специальной операции только регулярные войска и исключительно военнослужащих-контрактников, в то время как Украина несколько раз объявляла о мобилизации населения.

Александр Лукашенко убежден, что исход вооруженного противостояния в Украине зависит только от нее: "Сейчас особенность момента в том, что эту войну можно за?ончить на более приемлемых условиях для Украины. Но Украине никто не даст закончить войну", - считает Президент.

По мнению Главы государства, в первую очередь Украина должна сесть за стол переговоров. "И согласиться, что они не будут угрожать никогда России и не будут иметь на территории Украины то оружие, которое будет угрожать российской территории. Это главное. А денацификация и прочее - это философия. Главное - безопасность России. Никогда российская власть, имея эту мощь и богатства России, не отступится от этого", - подчеркнул он.

"Дайте гарантии. Помогите Киеву. Киев даст эти гарантии, если вы, натовцы и американцы, согласитесь, что с территории Украины никогда не будет угрозы российской территории. А тогда Россия даст гарантии безопасности Украине", - убежден Александр Лукашенко.

"Какая Украина? Там еще будут Херсон, Донецк, Луганск", - уточнил французский журналист.

"Слушайте, это уже не обсуждается. Можно было говорить в феврале-марте об этом. Понимаете, там живут русские люди, которых украинцы гнобили. А зачем? Я же поляков сейчас не наказываю за ту политику, которую проводит Польша в отношении нас. Я всегда говорю: у нас есть поляки этнические, но это "мои" поляки. Они имеют все права, как и белорусы. Мы их любим, уважаем и ценим. И они себя ведут достойно в основном. Зачем тогда было русский язык запрещать, зачем было внутри Украины проводить ту политику, которую проводили Порошенко, Зеленский? Они же все время изнутри толкали Украину этим самым к войне", - заявил Президент.

По его мнению, на протяжении последних лет в Украине складывались внутренние причины для обострения отношений с Россией. Например, украинские власти, заметил Глава государства, намеренно ограничивали использование русского языка, оскорбляли и демонизировали руководство России.

"Там были внутренние причины для того, чтобы Россия, грубо говоря, поставила Украину на место. Зачем вы оскорбляли власть в России? Зачем вы Президента Путина оскорбляли? Макрона они ведь так не критиковали, хотя было за что. Когда Байден поднимался по трапу и упал, у нас в Беларуси никто над этим не смеялся. Всякое бывает. Я понимаю: бежал человек, упал. Не надо было бежать. Но споткнулся и споткнулся. А вы что творили и творите против Путина? Зачем вы его демонизируете, зачем вы его оскорбляете? То есть это тоже нехороший фон. Может, это не причина для операции, но фон нехороший", - отметил Александр Лукашенко.

Но главное, подчеркнул Президент, никто не дает России гарантий безопасности, того, что ей не грозит агрессия с территории Украины. "Вам, натовцам и американцам, нужна была война, и вы делали все до мелочей, чтобы эту ситуацию создать, чтобы подтолкнуть к этому", - подытожил Глава государства.

Александр Лукашенко в интервью признался, что мечтал о создании панславянского государства или объединения стран. Это было сказано в ответ на предположение журналиста, что об этом же мечтает Президент России Владимир Путин. "Это я мечтал о славянском государстве. Они проталкивали идею в свое время русского мира. Это я всегда с 90-х годов говорил о том, что есть славянские государства. Я видел там и поляков, словаков, болгар и прочих. И мы не должны терять вот эту связь. Да, каждый живет в своем государстве. Но мы славяне. Я об этом говорил. Поэтому Путин ни о каком панславянском государстве не говорил и не мечтал. Это вы уже придумали", - сказал Глава белорусского государства.

Он также рассказал о своем отношении к России и регулярных визитах на переговоры с Президентом этой страны: "Выезжал, выезжаю и буду выезжать. В ближайшее время. Вот завтра мы с Владимиром Владимировичем переговорим. Он попросил, чтобы завтра мы по телефону переговорили. Потом я поеду, буду встречаться с ним. Столько, сколько нам надо. У нас такой уровень отношений, что никакого разрешения для того, чтобы мне в Россию поехать, не надо".

Отвечая на ремарку о том, что Владимир Путин, в свою очередь, редко приезжает в Беларусь, Александр Лукашенко отметил: "В последний раз я был инициатором того, чтобы не ехать в Гродно на Форум регионов. Он уже собрался ехать. Я обосновал ситуацию и привел факторы определенные. Не потому, что мы там кого-то боимся. Нет. Что мы в Беларуси встретимся в другое время".

Что касается самой России, Александр Лукашенко подчеркнул, что это близкая ему и родная страна. "Родная. Я человек из того мира. Я жил в том мире, когда Москва была столицей моей страны. Поэтому я с удовольствием туда приезжаю. В России столько интересного, такая красотища, которую я не видел. Я хочу это посмотреть. Вот он (Владимир Путин. - Прим.) мне предлагает: поезжай на Алтай, поезжай на Байкал, на Камчатку, побудь там, посмотри, - рассказал Президент. - Для меня Россия открыта, мне это очень интересно".

Глава государства также отметил, что Владимир Путин, родившись в Санкт-Петербурге, очень хорошо знает Беларусь, ее природу. "Ленинградская область - это копия Беларуси. Он знает в Беларуси все. Поэтому здесь нет чего-то, что я туда приезжаю, а он сюда не едет почему-то", - пояснил Александр Лукашенко.

Он добавил, что в последнее время определенные ограничения накладывала и пандемия, были свои особенности, что влияло на возможность организации поездок лидеров ряда стран, в том числе и России. "Два года и до сих пор. Вы знаете нашу открытость в этой ситуации. А Россия была более закрытая здесь", - отметил Президент.

Главе государства был задан вопрос относительно заявленных планов поставить в Беларусь ракетные комплексы "Искандер" и оборудовать самолеты, способные нести ядерное оружие.

"У нас эти самолеты есть. Надо просто приспособить эти самолеты для того, чтобы они могли нести ядерное оружие. В ответ на то, что делают американцы. Они тренируют немцев и другие страны. Подготовили самолеты и тренируют", - заметил Президент.

Отвечая на вопрос, хочет ли он, чтобы на территории Беларуси было российское ядерное оружие, Александр Лукашенко сказал: "Нам достаточно, что ядерное оружие есть в России. Если надо, Россия по договору будет защищать Беларусь, как свою территорию. У нас такой договор. Поэтому если нужно применить ядерное оружие… Не дай бог, конечно, чтобы это было. Потому что это конец. Оно будет применено как Францией, так и Россией (ядерными державами, имеющими в своем арсенале соответствующие вооружения. - Прим.)".

"Я вообще противник ядерного оружия. Категорический противник. Его надо полностью в мире уничтожить. И мир будет спокойнее спасть. Но сейчас есть, кроме ядерного оружия, биологическое (вы видите, что творится), кибероружие. Понимаете, это еще страшнее, чем ядерное оружие. Поэтому нам (Беларуси. - Прим.) ядерное оружие не надо", - заявил Глава государства.

Вместе с тем он обратил внимание, что натовцы в Европе тренируются на самолетах, способных нести ядерные бомбы и заряды. "Ну а почему мы не должны к этому готовиться? Вот мы и договорились, что мы дооборудуем наши самолеты, чтобы они могли нести ядерное оружие. Но мы это и сами можем сделать. У нас есть авиационные заводы, которые способны по российским технологиям переоборудовать. Там сложностей никаких нет. И, как мне военные сказали, это вопрос нескольких месяцев. Но Путин, вы слышали, сказал, что они могут нам помочь. И будем тренироваться, - сказал Александр Лукашенко. - Вы перестанете (натовцы, американцы) это делать - мы этого не будем делать. Нам это не надо".

"Мы не хотим быть театром военных действий, чтобы вы с Россией на нашей территории столкнулись и воевали. А так было всегда. Первая мировая, Вторая мировая войны. Так всегда было. Мы этого не хотим", - резюмировал белорусский лидер.

Один из вопросов касался того, как Президент видит будущее. "Да, я смотрю с оптимизмом, потому что у меня, как и у вас, есть дети. Я не могу не быть оптимистом. Я хочу, чтобы наши дети жили не так, как мы даже. А жили лучше. Вот основа моего оптимизма", - сказал Глава государства.

"Все закончится хорошо?" - уточнил журналист.

"Если вы этого захотите, закончится хорошо. И для вас даже неожиданно быстро. Воспользуйтесь этим моментом. Натовцы, американцы. Особенно европейцы. Слушайте, ну зачем вы в Европе поставили в такое положение своих людей - французов, немцев и других. Ну зачем?! Ну давайте жить мирно!" - сказал Александр Лукашенко.

"Однажды высказал шальную мысль. Вот если бы вы, европейцы, были дружны с нами, белорусами, россиянами, альянс был экономически, финансово, технологически, в военном отношении непобедимым. Мы бы не воевали против кого бы то ни было. Огромные ресурсы, территория на востоке и высочайшие технологии на западе у вас, у немцев и так далее. Вот, где ваше счастье. Но вы не можете эту политику проводить. Вам не дают. Вот сейчас евро упал до уровня доллара. Американцам уже хорошо. Неужели вы этого не видите? Вы все видите, все понимаете", - заявил белорусский лидер.

Александр Лукашенко констатировал, что в странах Западной Европы уже нет политиков прежнего формата и масштаба, таких как Шарль де Голль или Жак Ширак, Гельмут Коль или даже Ангела Меркель. "Посмотрите, что творится в Великобритании, в Италии какую-то возню затеяли. Вы видите, что происходит в восточноевропейских странах - Польше, Литве, Латвии. Там же властям доверяет 15-20%. И если честно пройдут выборы, просто нынешние Дуды-Моравецкие будут сметены. И так и будет", - уверен Глава государства.

Он призвал не усложнять эту жизнь и жить дружно. "Мы к этому готовы. Тем более Россия. России ничего не надо. У нее все есть. Ей надо мир, спокойствие, торговать. Ей надо продать газ, а вам надо купить. Зачем вы блокируете? Покупайте этот газ, платите. Зачем вы санкции вводите. Ну невозможно миллиарду человек (речь о совокупном населении стран Запада, которые занимаются санкционным давлением. - Прим.) против 6-7 миллиардов ввести санкции", - сказал Александр Лукашенко.

Он уверен, что все эти действия в итоге пойдут во вред их же инициаторам: "Вы же подтолкнули мир к тому, что он будет другим не в вашу пользу. Вы что думаете, в Иране просто так собрались Иран, Россия и Турция (натовская страна)? Нет. А Индия, Китай. Они же не поддерживают вас. Им войнушка не нужна. Даже Южной, не говоря о Северной Корее. Даже японцам, им это не надо. Они наелись этих войн. Они хотят в мире жить. Зачем вы взбудоражили весь мир? Не нужно это делать".

Александр Лукашенко призвал остановиться, договориться, закончить "эту котовасию, операцию и войну в Украине". "Давайте остановимся, а дальше разберемся, как жить. Может, придет время на нашем с вами веку, что люди не будут считаться даже с границами. К этому все шло. Свободно перемещались. Границы условностью были. Поэтому давайте остановимся. Не надо идти дальше. Дальше пропасть с ядерной войной. Не надо к этому идти", - отметил Президент.