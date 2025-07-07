Поздравление коллективу Президентского спортивного клуба

    Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил коллектив Президентского спортивного клуба с 20-летним юбилеем.

    Глава государства отметил, что это объединение по праву является значимой частью физкультурно-спортивного движения страны. "За два десятилетия при вашем непосредственном участии успешно реализованы сотни масштабных проектов, построены десятки многофункциональных спортивных площадок, - говорится в поздравлении. - Реальную поддержку получили тысячи спортсменов и тренеров. Особо нужно отметить ваш вклад в развитие детского спорта и воспитание подрастающего поколения".

    Президент выразил уверенность, что благодаря накопленному опыту и огромному потенциалу коллектива единомышленников Президентский спортивный клуб сделает еще больше для популяризации здорового образа жизни и развития физической культуры и спорта в Беларуси.

    "Желаю крепкого здоровья, мира, добра вам, вашим родным и близким", - добавил Александр Лукашенко.

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