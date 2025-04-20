Поздравление христианам Беларуси с праздником Пасхи

Христианам Беларуси

Дорогие соотечественники!

Искренне поздравляю со светлым праздником Пасхи.

В эти дни прославляются искупительный подвиг Христа во имя всего человечества и его самозабвенное служение людям.

Миллионы верующих, выбравших главными ориентирами добро и милосердие, с теплом в душе встречают Воскресение Христово. Оно несет в дома счастье, радость и любовь.

На белорусской земле сохранена приверженность христианским ценностям. Здесь с особым трепетом благодарны Господу за существующие мир и согласие.

Пусть вас окружают взаимопонимание, надежда и вдохновение. Желаю вам и вашим семьям жизненного равновесия, крепкого здоровья и успехов.

Александр Лукашенко