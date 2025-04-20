Поздравление христианам Беларуси с праздником Пасхи

    Христианам Беларуси

    Дорогие соотечественники!

    Искренне поздравляю со светлым праздником Пасхи.

    В эти дни прославляются искупительный подвиг Христа во имя всего человечества и его самозабвенное служение людям.

    Миллионы верующих, выбравших главными ориентирами добро и милосердие, с теплом в душе встречают Воскресение Христово. Оно несет в дома счастье, радость и любовь.

    На белорусской земле сохранена приверженность христианским ценностям. Здесь с особым трепетом благодарны Господу за существующие мир и согласие.

    Пусть вас окружают взаимопонимание, надежда и вдохновение. Желаю вам и вашим семьям жизненного равновесия, крепкого здоровья и успехов.

    Александр Лукашенко

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