Поздравление белорусскому биатлонисту Антону Смольскому

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Антона Смольского с блестящей победой в общем зачете Кубка Содружества по биатлону.

"Победа, добытая в бескомпромиссной борьбе с сильнейшими российскими биатлонистами, - это результат твоей упорной работы! Твоя победа стала замечательным поводом для ярких эмоций, подаренным всем любителям биатлона нашей страны", - говорится в поздравлении.

Глава государства пожелал спортсмену удачи и новых побед на благо Беларуси.