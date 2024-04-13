Хоккейная команда Президента Беларуси стала победителем Республиканской хоккейной лиги.

13 апреля на льду столичной "Олимпик-Арены" дружина Главы государства во втором поединке финальной серии выиграла у хоккеистов Минской области со счетом 10:8 (3:4, 6:1, 1:3). Результат первой игры - 5:2.

Президентская команда стала 15-кратным победителем республиканского любительского турнира, по одному титулу у хоккеистов Гомельской и Минской областей.

Организаторы хоккейного любительского турнира - Президентский спортивный клуб, Министерство спорта и туризма и Минский городской исполнительный комитет.