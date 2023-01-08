Поздравление Арине Соболенко с завоеванием титула на турнире WТА в Аделаиде

    Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Арину Соболенко с завоеванием первого титула в году на турнире WТА в Аделаиде.

    "К радости многочисленных поклонников из Беларуси и со всего мира ты добилась этой победы, показав на корте отличную игру, железную выдержку и самообладание, - отметил Глава государства. - Уверен, нас ждет яркий сезон, в котором ты сможешь покорить самые высокие вершины мирового тенниса".

    Александр Лукашенко пожелал спортсменке крепкого здоровья, счастья и удачи.

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