Поздравление Арине Соболенко с завоеванием титула на турнире WТА в Аделаиде

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Арину Соболенко с завоеванием первого титула в году на турнире WТА в Аделаиде.

"К радости многочисленных поклонников из Беларуси и со всего мира ты добилась этой победы, показав на корте отличную игру, железную выдержку и самообладание, - отметил Глава государства. - Уверен, нас ждет яркий сезон, в котором ты сможешь покорить самые высокие вершины мирового тенниса".

Александр Лукашенко пожелал спортсменке крепкого здоровья, счастья и удачи.