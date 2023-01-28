Поздравление Арине Соболенко с победой на открытом чемпионате Австралии

    Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Арину Соболенко с победой на турнире серии "Большого шлема" - открытом чемпионате Австралии.

    "Дорогая Арина! От всей души поздравляю с первой и очень долгожданной победой в финале турнира "Большого шлема", такой важной для тебя и для всех нас. Ты большая молодец, твой личный прогресс налицо, главное сейчас - не останавливаться. За тебя болеет вся Беларусь! И желает новых побед!" - говорится в поздравлении.

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