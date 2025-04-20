Поздравление Архиепископу Иосифу Станевскому, Митрополиту Минско-Могилевскому

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Архиепископа Иосифа Станевского, Митрополита Минско-Могилевского с Пасхой.

"Возвышенная радость этого праздника приносит мир и согласие в душе, наполняет каждое мгновение счастьем. Светлое Воскресение Христово - время надежды, обновления и возрождения жизни, которое утверждает силу всепрощения и любви", - говорится в поздравлении.

Александр Лукашенко подчеркнул, что Католическая церковь Беларуси объединяет верующих вокруг настоящих христианских ценностей, призывает к взаимопомощи и сплоченности на пути к единству.

Глава государства пожелал Иосифу Станевскому доброго здоровья, духовной силы и успехов в его высоком служении.