Поздравление Архиепископу Иосифу Станевскому, Митрополиту Минско-Могилевскому

    Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Архиепископа Иосифа Станевского, Митрополита Минско-Могилевского с Пасхой.

    "Возвышенная радость этого праздника приносит мир и согласие в душе, наполняет каждое мгновение счастьем. Светлое Воскресение Христово - время надежды, обновления и возрождения жизни, которое утверждает силу всепрощения и любви", - говорится в поздравлении.

    Александр Лукашенко подчеркнул, что Католическая церковь Беларуси объединяет верующих вокруг настоящих христианских ценностей, призывает к взаимопомощи и сплоченности на пути к единству.

    Глава государства пожелал Иосифу Станевскому доброго здоровья, духовной силы и успехов в его высоком служении.

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