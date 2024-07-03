Поздравления с Днем Независимости от зарубежных лидеров

Поздравления с Днем Независимости и 80-летием освобождения нашей страны от немецко-фашистских захватчиков поступают в адрес Президента Беларуси Александра Лукашенко и белорусского народа от руководителей зарубежных государств, международных организаций и интеграционных объединений, политических и общественных деятелей.

Президента Беларуси и белорусский народ поздравили руководители России, Китая, Азербайджана, Узбекистана, Таджикистана, Казахстана, Кыргызстана, Туркменистана, Сербии, Катара, Бахрейна, Саудовской Аравии, ОАЭ, Индии, Вьетнама, Пакистана, Таиланда, Турции, Иордании, Марокко, Алжира, Cингапура, Шри-Ланки, Филиппин, Никарагуа, Малави, Палестины, Кот-д'Ивуара, КНДР.

Поздравления направили Папа Римский Франциск, Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Поздравительные послания поступили от Генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша, Генерального секретаря ШОС Чжан Мина, Генерального директора Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций (ФАО) Цюй Дунъюя, Генерального секретаря СНГ Сергея Лебедева, Генерального секретаря ОДКБ Имангали Тасмагамбетова.

"Ровно 80 лет прошло с того дня, как Красная Армия, в рядах которой плечом к плечу сражались наши отцы и деды, освободила Минск от немецко-фашистских захватчиков. Важно, что узы дружбы и взаимовыручки, закаленные в суровую военную пору, и сегодня остаются надежной основой для развития отношений стратегического партнерства и союзничества между нашим странами. Россия и Беларусь плодотворно взаимодействуют на различных направлениях, эффективно координируют усилия в противостоянии внешним угрозам и вызовам. Уверен, что дальнейшее наращивание всего комплекса конструктивных двусторонних связей, упрочение институтов Союзного государства в полной мере отвечают интересам наших братских народов", - говорится в поздравлении Президента России Владимира Путина.

Российский лидер пожелал Александру Лукашенко крепкого здоровья и успехов, а всем гражданам Беларуси - счастья и благополучия.

Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин адресовал Александру Лукашенко и дружественному белорусскому народу искренние поздравления и наилучшие пожелания. "Под Вашим сильным руководством Беларусь достигла долгосрочной социальной стабильности, устойчивого экономического развития и основательного прогресса в различных сферах государственного строительства, - говорится в поздравлении. - В прошлом году мы дважды встречались в Пекине и совместно выработали новый план развития китайско-белорусских отношений всепогодного и всестороннего стратегического партнерства. Я придаю большое значение развитию китайско-белорусских отношений и готов вместе с Вами прилагать усилия, чтобы и впредь направлять вперед непрерывное развитие китайско-белорусских отношений на высоком уровне. Желаю Вам крепкого здоровья и всего наилучшего. Желаю Республике Беларусь могущества и процветания, а белорусскому народу - счастья и благополучия".

Президент Азербайджана Ильхам Алиев отметил в своем поздравлении: "За прошедшие десятилетия, основываясь на крепких узах дружбы, доверия и взаимоподдержки, наши братские государства выстроили многогранные отношения стратегического партнерства. Ваш недавний государственный визит в Азербайджан, проведенные переговоры и подписанные документы еще раз явились подтверждением того, что исторически сложившиеся добрые традиции сотрудничества между Азербайджаном и Беларусью сегодня успешно развиваются и наполняются новым содержанием. Убежден, что наши совместные усилия и впредь будут направлены на претворение в жизнь перспективных инициатив и проектов, способствующих дальнейшему развитию и укреплению взаимовыгодного сотрудничества между Азербайджанской Республикой и Республикой Беларусь на благо наших дружественных народов и стран".

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев отметил в своем поздравлении Александру Лукашенко и дружественному белорусскому народу: "Под Вашим дальновидным руководством Беларусь уверенно идет по пути прогресса, проводятся важные социально-экономические преобразования, укрепляется общественно-политическая система, динамично развивается научно-техническая сфера. В центре Вашего особого внимания находятся вопросы повышения благосостояния граждан страны. С удовлетворением отмечаю поступательное развитие узбекско-белорусских многогранных отношений. Плодотворные результаты Вашего официального визита в Узбекистан подтвердили общий решительный настрой на дальнейшее расширение взаимовыгодного сотрудничества. Уверен, что реализация достигнутых договоренностей будет служить наращиванию кооперации на долгосрочную перспективу".

Александра Лукашенко и дружественный белорусский народ поздравил Президент Таджикистана Эмомали Рахмон. "Таджикистан и Беларусь связывают исторические традиции дружбы и доброго общения. Мы высоко ценим сложившиеся между нашими странами тесные отношения и придаем важное значение углублению таджикско-белорусских отношений стратегического партнерства. Выражаю уверенность, что совместными усилиями мы и впредь будем укреплять наше многогранное сотрудничество, задействуя в полной мере имеющийся в наших двусторонних отношениях огромный потенциал", - говорится в поздравлении.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев пожелал Александру Лукашенко дальнейших успехов в ответственной государственной деятельности, а дружественному народу Беларуси - процветания и прогресса. "Сердечно поздравляю Вас и братский белорусский народ с Днем Независимости и знаменательной датой - 80-летием освобождения Беларуси от фашистских захватчиков, - отмечается в поздравлении. - Этот торжественный день олицетворяет собой беспримерное мужество и стойкость, подлинный патриотизм и единство народа вашей страны, его непоколебимую волю к укреплению государственности и долгосрочному развитию. Сегодня под Вашим энергичным руководством Беларусь успешно претворяет в жизнь масштабные задачи по обеспечению благополучия населения, построению конкурентной промышленной экономики, наращиванию образовательного и технологического потенциала, а также повышению своего международного авторитета. В Казахстане высоко ценят Ваш огромный личный вклад в упрочение уз дружбы и взаимовыгодного сотрудничества между нашими странами, твердо поддерживают усилия по приумножению совместных достижений и выводу двусторонних стратегических отношений на качественно новый уровень".

Поступило поздравление и от Первого Президента Казахстана Нурсултана Назарбаева. Он отметил, что Беларусь добилась значительных успехов в своем социально-экономическом развитии, сохранив главные ценности - мир, спокойствие и согласие в обществе.

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров подчеркнул в своем послании: "Искренне поздравляю белорусский народ и Вас лично с государственным праздником - Днем Независимости Республики Беларусь. Убежден, что поступательное развитие кыргызско-белорусского сотрудничества, углубление взаимодействия в рамках Евразийского экономического союза создают надежную основу для дальнейшего укрепления традиционно дружественных отношений между народами Кыргызстана и Беларуси, содействуют экономическому росту и процветанию наших стран. Уверен, что совместными усилиями мы обеспечим дальнейшее расширение всего комплекса кыргызско-белорусских отношений".

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов направил Главе белорусского государства и всему народу Республики Беларусь сердечные поздравления и наилучшие пожелания по случаю Дня Независимости: "Убежден, что туркмено-белорусские отношения, основанные на принципах равноправия, взаимного уважения и доверия, будут далее развиваться и укрепляться во благо наших народов".

От имени правительства, народа Индии и от себя лично Президент этой страны Драупади Мурму передала теплые поздравления Президенту Беларуси, правительству и дружественному народу Беларуси по случаю Дня Независимости. "Наше взаимовыгодное двустороннее сотрудничество продолжает углубляться и расширяться и служит интересам народов наших стран, - говорится в поздравлении. - Взаимодействие на высоком уровне, включая недавний визит министра иностранных дел Беларуси в Нью-Дели, способствует дальнейшей консолидации наших традиционно близких и дружественных связей. Передаю Вам мои добрые пожелания крепкого здоровья, благополучия и успеха, а дружественному народу Беларуси - вечного мира, прогресса и процветания".

Поздравление Главе белорусского государства направил Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. "Я очень доволен прогрессом, которого мы достигли в наших двусторонних отношениях, основанных на взаимном уважении и общих интересах. В этот период, когда мы сталкиваемся с глобальными вызовами, я верю, что сотрудничество между нашими странами будет продолжать способствовать стабильности и безопасности в нашем регионе и за его пределами. Желаю Вашему Превосходительству счастья и здоровья, а дружественному народу Беларуси - мира и благополучия", - говорится в поздравлении.

В поздравлении, поступившем от Короля Саудовской Аравии Сальмана бен Абдель Азиза аль-Сауда, отмечается: "По случаю Дня Независимости вашей страны мне приятно выразить Вашему Превосходительству искренние поздравления, добрые пожелания крепкого здоровья и счастья, а правительству и дружественному народу Республики Беларусь - дальнейшего прогресса и процветания".

Президент Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммед бен Заид аль-Нахайян подчеркнул: "Рад передать искренние поздравления и выразить наилучшие пожелания по случаю Дня Независимости Республики Беларусь. Желаю Вашему Превосходительству крепкого здоровья и счастья, а правительству и народу дружественной Республики Беларусь - дальнейшего прогресса и процветания".

Президент Сербии Александр Вучич в своем поздравлении подчеркнул: "Для меня удовольствие по случаю Дня Независимости Республики Беларусь направить Вам от имени граждан Республики Сербия и от себя лично сердечные поздравления и наилучшие пожелания процветания вашей стране и благополучия ее народу. Я убежден, что на основе традиционно дружественных отношений, совместными усилиями мы продолжим развивать двустороннее сотрудничество во всех областях, представляющих взаимный интерес, во благо наших братских народов. Я бы хотел, пользуясь случаем, выразить благодарность за принципиальную поддержку Республики Беларусь в сохранении территориальной целостности и суверенитета Республики Сербия".

Президент Вьетнама То Лам в своем поздравительном послании отметил: "Вьетнам всегда внимательно следит и рад видеть, что под Вашим руководством Беларусь продолжает добиваться важных достижений. Я убежден, что эффективная реализация социально-экономической политики и обновленной Концепции национальной безопасности помогут Беларуси все больше развиваться, хорошо реализовывать социальное обеспечение и повышать уровень жизни народа. Убежден, что благодаря решимости лидеров и народов двух стран традиционная дружба и многоплановое сотрудничество между Вьетнамом и Беларусью будут и дальше укрепляться на благо двух народов, во имя мира, стабильности и развития в регионе и во всем мире". Он пожелал Президенту Беларуси крепкого здоровья, счастья и успехов на своем посту, процветания - белорусскому государству и счастья - белорусскому народу.

Президент Исламской Республики Пакистан Асиф Али Зардари передал Александру Лукашенко наилучшие пожелания здоровья и счастья, а также дальнейшего успеха и процветания народу Беларуси. "Этот знаменательный день символизирует мужество, стойкость и непоколебимый дух белорусского народа, - говорится в поздравлении. - Он знаменует не только преодоление невзгод, но и долгий путь к суверенитету, миру и национальному единству. Народ Пакистана глубоко ценит прочные и дружественные отношения с Беларусью, которые основаны на взаимном уважении, общих ценностях и общем стремлении к миру и процветанию. Мы подтверждаем приверженность дальнейшему укреплению наших двусторонних связей и расширению сотрудничества в различных сферах взаимного интереса наших стран".

Президент Никарагуа Даниэль Ортега Сааведра подчеркнул: "Мы отмечаем вместе с Вами эту памятную дату, символ суверенитета, независимости и самоопределения наших свободных народов, подтверждая нашу твердую приверженность дальнейшему укреплению уз дружбы, солидарности и братского сотрудничества, которые связывают наши народы и правительства".

Король Таиланда Маха Вачиралонгкорн отметил: "Таиланд и Беларусь всегда связывали отношения дружбы. Уверен, что взаимопонимание и уважение будут и далее укрепляться и содействовать выгодному сотрудничеству, особенно в экономической и туристической сферах, на благо наших стран в будущем".

В поздравлении Короля Иорданского Хашемитского Королевства Абдаллы II отмечается: "Народ и правительство Иордании присоединяются к моим искренним поздравлениям Вашему Превосходительству по случаю Дня Независимости Республики Беларусь. Примите мои наилучшие пожелания процветания и прогресса вашей стране и народу".

В своем поздравлении Президент Демократической Социалистической Республики Шри-Ланка Ранил Викрамасингхе подчеркнул: "Отношения между Шри-Ланкой и Беларусью опираются на теплую дружбу, взаимоуважение и близкое сотрудничество во множестве сфер. Я с нетерпением жду нашей совместной работы по развитию и расширению крепких связей между двумя нашими странами ради взаимной выгоды наших народов".

Самые теплые поздравления и пожелания направил Президент Филиппин Фердинанд Маркос-младший. "Выражаю надежду, что мы продолжим опираться на наши теплые двусторонние отношения, основанные на принципах дружбы и сотрудничества, и взаимодействовать в сферах взаимного интереса на благо наших стран и народов", - говорится в поздравлении.

Президент Сингапура Тарман Шанмугаратнам передал самые теплые поздравления Александру Лукашенко и белорусскому народу по случаю Дня Независимости Республики Беларусь и искренние пожелания дальнейшего мира, прогресса и процветания стране.

Король Бахрейна Хамад бен Иса аль-Халифа направил поздравления от имени народа и правительства Королевства: "Примите наши самые теплые поздравления и наилучшие пожелания в связи с Днем Независимости. Мы также хотели бы воспользоваться этой возможностью, чтобы выразить Вашему Превосходительству наши искренние пожелания здоровья и счастья, а белорусскому народу - дальнейшего прогресса и процветания".

Президент Государства Палестина Махмуд Аббас пожелал Президенту Беларуси здоровья и счастья, а правительству и народу дружественной Республики Беларусь - достижения своих целей и стремлений.

Самые теплые поздравления направил Король Марокко Мохаммед VI c пожеланиями прогресса и процветания народу Беларуси. "Пользуясь случаем, хочу подчеркнуть свое удовлетворение тем, как взаимоотношения между нашими государствами развиваются на принципах дружбы и взаимного уважения. Ожидаю продолжения совместной работы с Вашим Превосходительством над укреплением двустороннего сотрудничества во всех сферах на благо народов наших стран", - говорится в поздравлении.

Президент Алжирской Народной Демократической Республики Абдельмаджид Теббун отметил: "Празднование в Республике Беларусь Национального дня предоставляет мне приятную возможность передать Вам от имени алжирского народа, правительства и от себя лично самые теплые поздравления и искренние пожелания счастья и крепкого здоровья, а также процветания и благополучия вашей дружественной стране и дружественному белорусскому народу. Хотел уверить Вас в моем желании и готовности работать вместе над укреплением углубленного стратегического сотрудничества между нашими дружественными странами".

Председатель государственных дел КНДР Ким Чен Ын также направил поздравление: "Наш народ искренне рад тому, что белорусский народ, преодолевая санкционное давление враждебных сил, добивается успехов в деле защиты суверенных прав и безопасности, развития экономики и социального прогресса. Пользуясь случаем, выражаю уверенность в том, что традиционные отношения дружбы и сотрудничества между двумя нашими странами будут расширяться, и желаю народу вашей страны благополучия и процветания".

Президент Малави Лазарус Чаквера пожелал Александру Лукашенко крепкого здоровья, а дружественному народу Республики Беларусь - мира, прогресса и процветания. "Мое главное пожелание состоит в том, чтобы две наши нации продолжали сотрудничать с целью поиска новых сфер взаимодействия на благо упрочения наших двусторонних отношений и развития обоих государств", - говорится в поздравлении.

В своем поздравлении Президент Республики Кот-д’Ивуар Алассан Уаттара отметил: "Празднование Национального дня вашей страны стало приятным поводом передать Вам от имени народа и правительства Республики Кот-д’Ивуар, а также от себя лично теплые и сердечные поздравления. Направляю также Вашему Превосходительству пожелания счастья и здоровья, а дружественному народу Беларуси - мира, процветания и прогресса. Пользуюсь этой возможностью, чтобы заверить Вас в своей полной готовности совместно работать на благо наших народов над укреплением уз дружбы и сотрудничества, объединяющих наши государства".

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш подчеркнул, что Организация Объединенных Наций присоединяется к народу Республики Беларусь в праздновании этого особого дня. "Это момент, чтобы вспомнить о важности продвижения Целей устойчивого развития, борьбы с климатическим кризисом и расширения возможностей и надежды для всех людей. Настало время для солидарности и совместных решений, которые помогут обеспечить мир, устойчивое развитие и права человека для всех. Отмечая этот важный день, давайте возьмем на себя обязательство построить лучшее будущее для народа Республики Беларусь и всего мира", - говорится в поздравительном послании.

Генеральный секретарь ШОС Чжан Мин выразил самые искренние поздравления по случаю Дня Независимости: "Этот знаменательный день по праву является важнейшей вехой в истории вашей великой страны. С момента получения независимости Республика Беларусь прошла впечатляющий путь развития, демонстрируя устойчивый экономический рост, социальное благополучие и укрепление международных отношений. Беларусь всегда была надежным и активным участником международного сообщества, внося значительный вклад в поддержание региональной и глобальной стабильности. Мы высоко ценим Ваше стремление и готовность к плодотворному сотрудничеству и вкладу в общие цели и задачи нашей Организации. С нетерпением жду совместной работы с Республикой Беларусь уже в качестве государства - члена ШОС. Желаю Вам, уважаемый Александр Григорьевич, крепкого здоровья, счастья и успехов, а всему белорусскому народу - мира, благополучия и дальнейших успехов на пути к процветанию и гармонии".

Поздравления Президенту и белорусскому народу продолжают поступать.