Президент Беларуси Александр Лукашенко посвятил последний день нынешней зимы вопросам сельского хозяйства. В субботу Глава государства приехал на молочно-товарный комплекс ОАО "Нестановичи-Агро". Это сельскохозяйственное предприятие расположено в Логойском районе Минской области и специализируется на животноводстве и растениеводстве.

Александр Лукашенко в первую очередь поинтересовался состоянием дел на предприятии, как в целом в Логойском районе был произведен процесс укрупнения хозяйств. "В этом году надо по республике и, естественно, Минской области закончить все эти процессы", - поручил Глава государства.

Особый акцент он сделал на необходимости четкого выстраивания системы шефской помощи селу со стороны, например, крупных промышленных предприятий, которые в свое время забрали много кадров именно из сельской местности: "Забрали отсюда людей - сегодня надо помочь. Я вижу, что если мы сейчас к сельскому хозяйству серьезно не прикоснемся, будет беда".

"Без шефской помощи они не обойдутся. Шефская помощь - это наше спасение для села", - подчеркнул Президент. Он отметил, что речь часто даже не о вложении финансовых средств, а о помощи рабочими руками буквально в течение пары недель реализовать ту или иную стройку.

Глава государства подчеркнул, что на сельхозпредприятиях в вопросе организации содержания скота и в целом должен быть железный порядок. Это залог здоровья и сохранности животных, а в итоге и экономического результата. А ведь порой все, что нужно, - просто вовремя подстелить животным свежую солому.

"Мне нужен конкретный результат. Вместе с губернатором вы (обращаясь к главе Минсельхозпрода Юрию Горлову. - Прим.) это как "Отче наш" должны знать. Одна из лучших ферм. Но я же вижу, что тут соломы и опилок набросали перед моим приездом, - заметил Александр Лукашенко. - Мы можем потерять то, чем сегодня гордимся: "Ах, мы аграрии, у нас сельское хозяйство такое!"

Президент подробно ознакомился с тем, как на МТК организовано содержание скота и новорожденных телят. Интересный момент - в числе докладчиков был уроженец африканской Мали Шака Кейту, которого в хозяйстве зовут просто - Федорович. В ОАО "Нестановичи-Агро" он работает главным зоотехником. В свое время именно в Беларуси он получил образование по сельхозпрофилю и уже не один десяток лет внедряет свои знания на практике.

Глава государства в ходе общения с ним призвал не чувствовать себя чужеземцем и в полной мере требовать от всех соблюдения технологий и дисциплины. "Ты - белорус. И ты должен всех заставлять работать", - подчеркнул он.

Около двух лет назад на МТК ОАО "Нестановичи-Агро" построено современное здание профилактория для телят. Проект уже показал свою эффективность в плане обеспечения сохранности скота - падеж удалось свести к единичным случаям. Об этом председатель Миноблисполкома Алексей Кушнаренко накануне доложил Главе государства, представив как образцово-показательный профилакторий. Александр Лукашенко сразу же решил приехать и посмотреть все лично.

Подобное помещение быстро возводится, использованы в том числе деревянные конструкции, на что ранее ориентировал Президент. В дальнейшем этот опыт планируется использовать не только в Минской области, но и в других регионах. "Мы расписали план. До октября мы должны 111 профилакториев по Минской области построить. Более того, этот опыт заинтересовал Витебскую область. Наши коллеги приезжают сюда, на регулярной основе изучают этот опыт", - доложил руководитель региона.

"Должен сказать, это по-богатому. Я видел и другие телятники, профилактории. Если есть деньги - пускай. Но не везде это возможно", - оценил Президент представленный ему вариант профилактория.

В нынешнем году здесь планируется возвести еще один профилакторий на 200 телят.

Александр Лукашенко напомнил о своем поручении, чтобы в подобные места при необходимости переводили телят из соседних хозяйств, если там не будет возможности обеспечить их сохранность.

"Хороший профилакторий. Месяц (речь о скорости возведения. - Прим.). Заказал эти конструкции. Приезжаешь - штампуй, бетонируй. Никакой сложности. Тоже - шефы (могут оказать помощь. - Прим.). Очень технологично, ничего выдумывать не надо, - сказал Президент. - Хороший профилакторий для телят. Надо тиражировать".

"Надо по-человечески к ним относиться. Для меня это ребенок. Для меня это родное. Поэтому я как человек не переношу, когда гибнет такая малютка. Почему гибнет? Потому что мы ее не спасли. Так что мы за люди тогда?" - подчеркнул белорусский лидер.

Впрочем, в плане порядка на МТК в целом все не так радужно. Жесткая критика Президента в адрес руководства сельхозпредприятия и представителей местной власти касалась как отсутствия порядка на территории в целом, так и содержания тех же телят. Глава государства подчеркнул, что "конфетка" в виде хороших профилакториев и других животноводческих помещений не должна, по-народному говоря, стоять "в говне".

На улице, где в специальных просторных групповых домиках в загородках содержатся телята, Александр Лукашенко в буквальном смысле слова взялся за вилы и разгреб верхний слой соломы. Как оказалось, он лежал буквально поверх льда и снега. "Драть их надо как сидорову козу. Что снег нельзя было убрать? - эмоционально заметил Глава государства. - За телят головой ответите. Это мелочь, казалось бы. Но такой бардак у нас везде - бездушное отношение к животине, которую мы выращиваем".

"Косяки ты свои знаешь. Я родился в деревне, не в Минске", - заметил он в адрес руководителя сельхозпредприятия Анастасии Кузьминой.

"Постелить на лед, на снег солому и запустить туда малышей - это не технология, а преступление, - подчеркнул Александр Лукашенко. - Так это у нее, который ты (обращаясь к Алексею Кушнаренко. - Прим.) хвалил вчера вечером, когда мне докладывал. А посмотри у других. И все будет упираться в пьянку, безделье и еще что-то там".

"Дисциплина и порядок - это основа любых технологических процессов", - заметил белорусский лидер.

Он поручил к 17 сентября полностью реализовать намеченные на МТК планы и буквально "все вылизать". А местной власти нужно взять эту работу на четкий контроль. "Имей в виду, за район ты отвечаешь прежде всего. И косяки здесь твои. Потому что ты, наверное, из кабинета не вылазишь. Или ездишь в два хозяйства", - обратился Президент к председателю Логойского райисполкома Александру Ласевичу.

"Я проверю. Я все больше убеждаюсь, что надо неожиданно куда-то приехать - и дорога вычищена как надо, в порядок приведено более-менее все. И тут, наверное, ночью работали. Но тоже полезно, когда что-то прозевали", - сказал Президент.

Александр Лукашенко также заявил, что надо четко определиться, где в районах будут развивать агрогородки. "Думаю, что на этом можно остановиться. Определились, где будут агрогородки. И развивать их, строить", - отметил он.

"По Логойску мы говорим, что это спутник Минска. Надо какую-то, может быть, железнодорожную нитку провести. Я посмотрел. Может быть, даже по обочине в одну сторону и в другую положить рельсы и пустить… Что-то надо делать. Надо закончить в Минске всякое жилищное строительство и во всех этих спутниках строить жилье. Люди за 20-30 минут в Минске. Отработали - назад вернулись. Но это отдельный разговор", - подчеркнул Глава государства.