Посещение первой игры "Динамо-Минск" во втором раунде плей-офф КХЛ

Президент Беларуси Александр Лукашенко посетил первую игру "Динамо-Минск" во втором раунде плей-офф Континентальной хоккейной лиги.

В четвертьфинале сезона "зубры" встречаются с казанским "Ак Барсом", стартовый матч серии до четырех побед состоялся на "Минск-Арене". Гости открыли счет в начале второго периода, ассистентский балл набрал белорусский защитник казанского клуба Степан Фальковский.

Счет 0:1 не менялся более получаса, а за две минуты до финальной сирены форвард "барсов" Алексей Пустозеров оформил дубль броском в пустые ворота. В оставшееся время Вадим Мороз сократил отставание "Динамо", но перевести игру в овертайм хозяева не смогли. В итоге поражение - 1:2.

Второй поединок между командами пройдет 11 апреля также в столице Беларуси. Далее соперники переедут в Татарстан, где сыграют 13 и 15 апреля.