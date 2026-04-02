Посещение тренировки хоккейной команды "Динамо-Минск"

Президент Беларуси Александр Лукашенко 2 апреля посетил тренировку хоккейной команды "Динамо-Минск". Глава государства приехал в "Минск-Арену", чтобы поддержать игроков и тренерский штаб перед стартом во втором раунде плей-офф Континентальной хоккейной лиги, где минским "зубрам" предстоит сыграть серию матчей против казанского "Ак Барса".

"Ребята, спасибо вам за первый раунд. Это только начало. Я очень надеюсь... Я передавал уже тут через начальников: если вам что-то надо, чтобы подготовиться ко второму этапу, вы скажите. Медицина, массажисты хорошие... В общем, если что-то надо - говорите", - сказал Александр Лукашенко.

Президент отметил, что его несколько беспокоит большой период между играми. Важно, чтобы игроки не потеряли спортивный тонус. "Поэтому я сказал хоккеистам нашим главным: если вам надо организовать какой-то спарринг - выбрать лучших в Беларуси - и где-то через день-два сыграть, - постараемся. Все, что надо, мы готовы для вас сделать. Это не благотворительность. Потому что вы действительно заслужили имя народной команды. Вас любят не только в Минске, но по всей Беларуси. Это великое дело", - заявил Глава государства.

Капитан команды Андрей Стась от лица всех игроков поблагодарил Александра Лукашенко за поддержку и пригласил на первый матч с "Ак Барсом" в Минске. "Надо, чтобы Вы пришли. Обязательно", - сказал он.

"Да я готов здесь ночевать, лишь бы выиграли, - заявил Александр Лукашенко. - Сыграйте достойно, чтобы народ не разочаровался в вас".

Что касается игры в матчах первого раунда плей-офф, в ходе которого хоккеисты "Динамо-Минск" одолели одноклубников из Москвы, Президент сказал: "Все было красиво и хорошо".

Глава государства оценил игру вратаря Зака Фукале: "Зак молодец, очень неплохо играл. Конечно, пора уже ему в дальний правый угол не пропускать. Но хорошо, что не пропускает снизу".

"Молодцы, защитники очень хорошо (сработали. - Прим.), нападающие. А то, что Виталий такой пас отдал нашему "Ак Барсовцу" (речь о передаче Виталия Пинчука в решающей игре с "Динамо-Москва" в адрес Станислава Галиева, который прежде выступал за "Ак Барс". - Прим.), - это вообще чудо. Молодцы. Такой бросок очень правильный", - оценил игру Александр Лукашенко.

Но на будущее Глава государства дал такой совет: "Надо прагматично играть. Потому что я знаю, что это (прагматичный подход. - Прим.) не ваша игра. Вы - люди атакующие: вперед, вперед, вперед, а потом провалились… Ну, это плей-офф. Где-то надо отброситься, где-то надо отскочить, в защите поиграть и так далее. Не проигрывать вбрасывание. Чтобы не 75% было, а 100%. Потому что каждый элемент важен".

Белорусский лидер тепло пообщался с игроками и тренерским составом и сам принял участие в тренировке, сделав несколько бросков по воротам.

Традиционно не обошлось и без подарков. Александр Лукашенко передал хоккеистам хлеб, сало, сладости, мед, а тренерам еще и крепкие напитки.

"Хлеб ночной выпечки из Витебска", - сказал Глава государства.

Передавая игрокам сало, он обратился к американскому нападающему в составе команды Сэму Энасу: "Запомни, для хоккеиста главное - не курить, не наркотики. Вот наркотик - самый лучший. Нарезай, и после тренировки угостишь ребят".

В свою очередь мед, как рассказал Президент, с его малой родины. "Это вам мед в любое время. Можно на ночь", - сказал он.

"Ребята, спасибо вам большое. Это все для вас, - добавил Александр Лукашенко. - Приду на игру. Посмотрю, как вы будете играть. Спасибо, ребята, берегите команду, чтобы не развалилась".

"Мы за вас очень болеем. Что скажете, все будем делать. И не только во время вашей игры, но и после нее. Останетесь в Минске - подумаем, чем вам помочь. Поле травы я вам подготовил косить. Потому что это же движения те же самые. Дрова рубить будем. Я готов с вами готовиться в межсезонке и выполнить тот объем работ, которые вы будете выполнять. С маленькой поправкой. Спасибо вам, ребята", - сказал Президент.

В завершение на память сделали общее фото. "Завтра на первую страницу в основную газету. И каждому газету раздать", - поручил белорусский лидер.