Посещение финала XIV Национального конкурса красоты "Мисс Беларусь - 2025"

Президент Беларуси Александр Лукашенко 12 сентября посетил финал ХIV Национального конкурса красоты "Мисс Беларусь - 2025".

Глава государства прибыл во Дворец спорта, который стал местом проведения красочного финального шоу, и занял место среди зрителей. Присутствие Президента на этом мероприятии стало уже традиционным и свидетельствует о высоком культурном статусе конкурса для всей страны. Посмотреть финальное шоу обычно приходят тысячи зрителей, среди которых, разумеется, многочисленные группы поддержки самих претенденток на корону главной красавицы Беларуси и известные медийные личности, государственные и общественные деятели.

Обладательницей титула "Мисс Беларусь-2025" стала Алена Кучерук. Девушке 18 лет, она родилась в Донецке, а сейчас живет в Полоцке, учится в Новополоцком государственном музыкальном колледже на специальности "Дирижирование (академический хор)". За победу в конкурсе красавице досталась не только корона, но и денежный приз, а также автомобиль Geely.

По традиции, все участницы финала получили в подарок от Главы государства фантастической красоты вечерние платья, в которых они появились на подиуме в завершающем дефиле.

Победительницу жюри выбирало из финалисток, которые прошли отборочные туры поначалу на региональном, а потом на областном и минском городском этапах.