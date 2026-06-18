Подписаны законы о ратификации международных договоров с Мьянмой, Индонезией и по линии ШОС

Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал законы о ратификации трех международных договоров - с Мьянмой и Индонезией, а также в рамках членства в Шанхайской организации сотрудничества.

Подписан Закон о ратификации межправительственного соглашения Беларуси и Мьянмы о сотрудничестве и взаимной помощи в таможенных делах. В целях обнаружения, пресечения и расследования таможенных правонарушений соглашением определяются порядок взаимодействия и формы оказания взаимной помощи таможенными органами двух стран.

Президент также подписал Закон о ратификации Соглашения между Беларусью и Индонезией о взаимной защите секретной информации. Этот международный договор определяет порядок обращения с такой информацией, меры ее защиты, а также компетентные органы, ответственные за реализацию Соглашения.

Кроме того, подписан Закон о ратификации Протокола о внесении изменения в Соглашение о порядке формирования и исполнения бюджета ШОС от 1 декабря 2017 года. Международным договором закрепляется возможность уплаты взносов в бюджет ШОС государствами-членами организации не только в долларах США, но и в иных валютах.