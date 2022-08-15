Подписано распоряжение о поощрении белорусских паралимпийцев за медали всероссийских зимних игр

Глава государства Александр Лукашенко подписал распоряжение, предусматривающее материальное поощрение белорусских спортсменов, добившихся высоких результатов на открытых всероссийских спортивных соревнованиях "Зимние игры паралимпийцев "Мы вместе. Спорт" в 2022 году.

Победителям и призерам данных соревнований будет выплачено Br64 тыс. за золото, Br38,4 тыс. за серебро и Br25,6 тыс. за бронзу.

Наряду с этим предусмотрено вознаграждение личных тренеров, тренеров, обеспечивавших спортивную подготовку медалистов на ранних этапах, а также тренеров и специалистов национальной команды.