Подписан Закон "Об изменении Закона Республики Беларусь "Об основах государственной молодежной политики"
Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал Закон "Об изменении Закона Республики Беларусь "Об основах государственной молодежной политики".
Документом уточнены подходы к оказанию поддержки молодежным общественным организациям путем выделения на конкурсной основе бюджетных средств на реализацию молодежных инициатив, исходящих от таких организаций и (или) инициативных групп из числа молодых граждан.
В качестве меры по формированию здорового образа жизни молодежи закрепляется запрет на реализацию несовершеннолетним электронных систем курения, жидкостей для них, систем для потребления табака.
В соответствии с Законом также расширены полномочия Министерства образования в сфере государственной молодежной политики.