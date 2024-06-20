Подписан Указ о награждении Геннадия Зюганова орденом Почета
Президент Беларуси Александр Лукашенко 20 июня подписал Указ о награждении руководителя фракции политической партии "Коммунистическая партия Российской Федерации" в Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации Геннадия Зюганова орденом Почета.
Награды Геннадий Зюганов удостоен за значительный личный вклад в развитие всестороннего сотрудничества между Беларусью и Россией, союзного строительства, укрепление дружественных отношений и единства народов двух стран.