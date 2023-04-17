Подписан Указ о контроле за проведением вступительной кампании

    Президент Беларуси Александр Лукашенко 17 апреля подписал Указ № 109 "О контроле за проведением вступительной кампании".

    Согласно документу, создана государственная комиссия по контролю за ходом подготовки и проведения всех этапов вступительной кампании в 2023 году, включая централизованный экзамен в рамках итоговой аттестации за курс средней школы.

    Председателем комиссии назначен Заместитель Премьер-министра Игорь Петришенко, а в ее состав включены члены Совета Республики, депутаты Палаты представителей Национального собрания, представители органов государственного управления, контролирующих органов и общественных организаций.

    Введен разноуровневый контроль за вступительной кампанией и персональная ответственность руководителей госорганов и местной вертикали. Комитет государственного контроля ответственен за соблюдение законодательства при подготовке и проведении вступительной кампании. Представители госорганов, общественных объединений и педагогические работники - за вступительные испытания непосредственно в учреждениях образования.

    Информационно-методическое сопровождение вступительной кампании обеспечит Минобразования совместно с местными органами власти.

    Реализация Указа позволит обеспечить защиту прав и законных интересов граждан при поступлении в учреждения высшего и среднего специального образования, принять в случае необходимости оперативные меры реагирования для исключения нарушений законодательства.

    Читайте также

    Все события
    • 24
    • 9:34
    Посещение Спасо-Преображенского храма в Шклове
    • 20
    • 13:34
    Вручение государственных наград судьям Верховного Суда
    • 12
    • 7:09
    Встреча с руководителями высших судов зарубежных государств