Переговоры с Премьер-министром Мьянмы Мин Аун Хлайном пройдут 7 марта в Минске

    Президент Беларуси Александр Лукашенко 7 марта в Минске проведет переговоры с Председателем Государственного административного совета, Премьер-министром Республики Союз Мьянма Мин Аун Хлайном, который будет находиться в Беларуси с официальным визитом.

    Переговоры пройдут во Дворце Независимости в узком и расширенном составах. Лидеры стран обсудят развитие сотрудничества в торгово-экономической и гуманитарной областях, определят планы на будущее. В том числе речь пойдет о совместной работе в промышленности, сельском хозяйстве, фармацевтике и научной сфере.

    Ожидается, что по итогам переговоров будет подписан ряд двусторонних документов.

    Читайте также

    Все события
    Лукашенко о православной церкви, Белорусская православная церковь, 555-летие обретения чудотворной Жировичской иконы Божией матери
    • 5
    • 2:15
    Встреча с Митрополитом Минским и Заславским Вениамином, Патриаршим Экзархом всея Беларуси
    Лукашенко о правительстве, визит Кочановой в Азербайджан, выборы в Азербайджане
    • 4
    • 4:02
    Доклад Председателя Совета Республики Национального собрания Беларуси Натальи Кочановой
    Лукашенко, Лукашенко последние новости, Лукашенко сегодня, Лукашенко последние новости сегодня
    • 11
    • 7:22
    Встреча с губернатором Свердловской области России Евгением Куйвашевым