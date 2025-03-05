Переговоры с Премьер-министром Мьянмы Мин Аун Хлайном пройдут 7 марта в Минске

Президент Беларуси Александр Лукашенко 7 марта в Минске проведет переговоры с Председателем Государственного административного совета, Премьер-министром Республики Союз Мьянма Мин Аун Хлайном, который будет находиться в Беларуси с официальным визитом.

Переговоры пройдут во Дворце Независимости в узком и расширенном составах. Лидеры стран обсудят развитие сотрудничества в торгово-экономической и гуманитарной областях, определят планы на будущее. В том числе речь пойдет о совместной работе в промышленности, сельском хозяйстве, фармацевтике и научной сфере.

Ожидается, что по итогам переговоров будет подписан ряд двусторонних документов.