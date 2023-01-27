Ответное послание Президенту Кыргызстана Садыру Жапарову

Деятельность Содружества Независимых Государств приобретает особое значение для консолидации усилий во имя укрепления региональной безопасности. Об этом говорится в ответном послании Президента Беларуси Александра Лукашенко Президенту Кыргызстана Садыру Жапарову.

"Уважаемый Садыр Нургожоевич, благодарю Вас за послание и теплые поздравления в связи с 30-летием со дня подписания Устава Содружества Независимых Государств. Полностью разделяю Вашу точку зрения, что Содружество состоялось как представительное интеграционное объединение на постсоветском пространстве, играющее значимую роль в развитии диалога между государствами-участниками на основе их исторической общности. В нынешнее непростое время деятельность объединения приобретает особое значение для консолидации усилий во имя укрепления региональной безопасности, мира и экономической стабильности", - подчеркнул Александр Лукашенко.

Президент выразил убеждение, что в год председательства Кыргызстана совместная работа станет весомым вкладом в дальнейшее упрочение СНГ, повышение благосостояния всех народов Содружества.

Глава государства пожелал Садыру Жапарову доброго здоровья, счастья и успехов в созидательном труде, а всем жителям Кыргызстана - процветания и уверенности в завтрашнем дне.