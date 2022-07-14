Открытие XXXI Международного фестиваля искусств "Славянский базар в Витебске"

Выступление Президента Беларуси на церемонии открытия XXXI Международного фестиваля искусств "Славянский базар в Витебске"

Уважаемые друзья! Дорогие белорусы, наши долгожданные многочисленные гости!

Вновь на древней Витебской земле звучат позывные "Славянского базара". В этой мелодии слились воедино звуки любимых песен, голоса истинно народных артистов, аплодисменты самой душевной, искренней и вот такой открытой публики, которая собралась здесь в этом амфитеатре.

В этих аплодисментах звучит многовековая история уникальной славянской культуры, которая обогатила мир необыкновенной духовностью, глубиной и красотой. Эти звуки вновь, как и все предыдущие годы, нашли живой отклик в сердцах тысяч людей, которые приехали в Беларусь, невзирая на расстояния и, к сожалению, определенные преграды.

И это свидетельство того, что искусство вечно, а стремление народов к дружбе и миру преодолевает и преодолеет любые препятствия. Я скажу больше: в современном безумном, ошалевшем мире, отменяющем культуру и языки, отвергающем людей по национальным и прочим признакам, наш фестиваль стал чуть ли не единственным живительным родником, источником созидания и новых свершений!

И конечно, эта праздничная, творческая атмосфера меньше всего располагает к разговорам о политике. Но судьба "Славянского базара" с первого своего дня связана именно с этой политикой. И мы правильно сделали, что сохранили наш фестиваль тогда, в трудные 90-е.

Наш девиз "Через искусство - к миру и взаимопониманию" снова актуален как никогда. А ведь, создавая этот форум, мы и подумать не могли, что единый славянский мир, мощный своей тысячелетней историей, будет поставлен в условия политического и культурного выживания. Что будут потеряны простые человеческие ценности, которые так важны в отношениях между странами и народами, такие как дружба, доверие, искренность.

Мы даже не могли представить, что с политической карты исчезнет дружественная нам Югославия, постсоветское пространство погрузится в череду вооруженных конфликтов. А блок НАТО, военный блок, расширится на восток, раскидав славян по разные стороны баррикад.

Но самый сокрушительный удар был нанесен восемь лет назад - восемь лет! - прямо в сердце славянского мира - в белорусско-российско-украинское братство. И как бы сегодня ни переворачивали историю с ног на голову, мы потеряли Украину задолго до начала специальной операции. Тогда, когда ее политики сами отказались от славянской идентичности. Когда нам чудом удавалось привести на эту сцену украинцев, даже тех, которые давно живут в других странах.

Но чего бы нам это ни стоило, на открытии "Славянского базара" звучал украинский язык. И будет звучать, в том числе сегодня. Более того: он будет здесь звучать всегда!

Украина, братский украинский народ вернется в свою семью, а мы сделать должны все возможное, чтобы фестиваль жил. Чтобы сюда приезжали люди из разных уголков земли. И пусть никто не сомневается: наша славянская душа все выдержит, в очередной раз перестрадает, а идеи добра, мира и справедливости вновь восторжествуют.

И как бы Запад ни пытался отделить нас железным занавесом, к нам продолжают приезжать гости из Европы и с других континентов. Билеты на концерты продаются, гостиницы переполнены. Сегодня здесь, как, впрочем, и всегда, рядом с белорусами настоящие друзья, которые разделяют нашу позицию и взгляды на жизнь. Искренне, по-настоящему. Поверьте, мы в Беларуси очень этим дорожим. Огромное вам за это спасибо!

И я хочу поблагодарить всех, кто стоял у истоков создания фестиваля, кто все эти годы организует праздник, дарит людям свое творчество. Мы действительно вместе создали масштабный проект мирового уровня, который объединяет народы и культуры, демонстрирует наш общий исторический выбор, наше национальное достоинство.

Дорогие друзья!

"Славянский базар" уже давно вышел за рамки культурного мероприятия. И то, что вокруг него постоянно разгораются политические страсти, еще одно тому подтверждение.

Я признателен всем участникам фестиваля, кто смело и гордо приехал представить культуру своей страны. В руках таких, как вы, должно быть будущее мира. Мира, который, верю, преодолеет брошенный человечеству вызов на человечность!

А на фестивальных площадках Витебска будут выступать белорусы, русские, украинцы, представители многих-многих стран мира. Здесь традиционно будут звучать вместе имена великих русских и мировых классиков - как должно быть в современном высокоразвитом и цивилизованном обществе.

Здесь снова будут зажигаться новые звезды и маленькие звездочки, а в сердце каждого артиста будет жить любовь к этой сцене, к этому городу, к этим зрителям, которые поверят в них и подарят уникальный шанс, открывающий дверь в мир искусства.

Дорогие друзья, с праздником вас! Очередной "Славянский базар в Витебске" открываю, объявляю открытым!

Во время церемонии открытия фестиваля Александр Лукашенко вручил несколько традиционных наград.

Гран-при юбилейного XX Международного детского музыкального конкурса "Витебск" завоевал белорус Елисей Касич.

Премии Союзного государства за 2021-2022 годы в области литературы и искусства присуждены нескольким авторским коллективам: коллективу концертных программ Международного фестиваля искусств "Славянский базар в Витебске", создателям Ржевского мемориала Советскому солдату и коллективу издательского проекта "Историческая память Союзного государства", посвященного 75-летию общей Победы народов Советского Союза в Великой Отечественной войне.

Специальной награды Президента Беларуси "Через искусство - к миру и взаимопониманию" удостоены белорусский исполнитель Анатолий Ярмоленко и ансамбль "Сябры".

"Дорогие друзья, приятно быть в этом зале. Я уже немолодой политик, чувствую эту ауру, эту открытость, искренность. Меня в этом плане не обманешь, вы настоящие. Спасибо вам", - сказал Глава государства.