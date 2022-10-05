Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал Указ № 352 о награждении орденом Матери.

За рождение и воспитание пяти и более детей награды удостоены представительницы различных сфер деятельности. В их числе работницы промышленных и агропромышленных предприятий, строительной отрасли, финансового и банковского сектора, организаций пищевой промышленности, транспортной сферы, жилищно-коммунального хозяйства, потребкооперации, торговли и связи, учреждений науки и образования, здравоохранения, культуры, религиозных объединений и домохозяйки.

Среди награжденных - медицинская сестра педиатрического отделения поликлиники Дрогичинской центральной районной больницы Алла Данилюк, штукатур-маляр передвижной механизированной колонны № 13 ОАО "Пинсксовхозстрой" Галина Козлова, специалист отдела по работе с проблемной задолженностью региональной дирекции по Брестской области Белагропромбанка Наталья Коротченко, оператор электронно-вычислительных машин Брестского областного центра медицинской реабилитации для детей с психоневрологическими заболеваниями "Тонус" Наталья Ковтар, специалист по кадрам Березовского комбикормового завода Ирина Хилько, формовщик колбасных изделий Калинковичского мясокомбината Светлана Бобр, бухгалтер Остринского лесничества Щучинского лесхоза Ирина Барановская, агроном экспериментальной базы "Спартак" Шкловского района Екатерина Мельникова, оператор машинного доения ОАО "ЧерневкаАгро" Дрибинского района Екатерина Степанова, заточник цеха инструментально-штамповочного производства ОАО "БЕЛАЗ - управляющая кампания холдинга "БЕЛАЗ-ХОЛДИНГ" Ольга Буглак, повар Прилукского детского сада № 2 Минского района Марина Корзюк, врач функциональной диагностики Минского научно-практического центра хирургии, трансплантологии и гематологии Татьяна Воробьева, воспитатель яслей-сада № 493 Минска Юлия Мельник.

Всего орденом Матери награждены 242 жительницы всех областей Беларуси и Минска.