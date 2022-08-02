Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал Указ № 267 о награждении орденом Матери.

За рождение и воспитание пяти и более детей награды удостоены представительницы различных сфер деятельности. В их числе работницы промышленных и агропромышленных предприятий, строительной и жилищно-коммунальной сфер, объектов торговли и связи, банков и налоговой инспекции, учреждений образования, здравоохранения, культуры и социального обслуживания населения, домохозяйки.

Среди награжденных - контролер технологического процесса Оршанского льнокомбината Татьяна Ермакова, врач-терапевт Селецкой участковой больницы Ольга Климова, специалист по оказанию розничных банковских услуг Центра банковских услуг № 417 "Беларусбанка" в Островце Наталья Каборда, работница цеха строительства и коммунального хозяйства кооператива "Прогресс-Вертелишки" Ирина Ткач, работница цеха металлоконструкций Могилевского завода лифтового машиностроения Юлия Гегелева, методист благотворительного местного фонда "Открытые сердца" города Могилева Тамара Суворова, главный бухгалтер ОАО "Сороги-Агро" Слуцкого района Марина Бода, главный государственный налоговый инспектор сектора информационно-разъяснительной работы инспекции Министерства по налогам и сборам по Слуцкому району Ирина Внукова, машинист крана ОАО "Управление механизации № 79" города Минска Наталья Шелег.

Всего орденом Матери награждены 110 жительниц Витебской, Гродненской, Могилевской и Минской областей.