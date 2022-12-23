Олег Мищенко назначен Первым заместителем Председателя Государственного военно-промышленного комитета
Президент Беларуси Александр Лукашенко назначил генерал-майора Олега Мищенко Первым заместителем Председателя Государственного военно-промышленного комитета, освободив его от должности начальника связи Вооруженных Сил – начальника управления связи Генерального штаба ВС Беларуси.
Олег Мищенко прикомандирован к Государственному военно-промышленному комитету с оставлением его в кадрах Министерства обороны Беларуси.
Соответствующий Указ Глава государства подписал 23 декабря.