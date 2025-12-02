Официальный визит в Алжирскую Народную Демократическую Республику

Президент Беларуси Александр Лукашенко прибыл с официальным визитом в Алжирскую Народную Демократическую Республику. Это первый визит на высшем уровне в истории отношений между двумя странами.

У трапа Президента встретил Председатель Совета нации Алжирской Народной Демократической Республики Нассери Азуз.

Глава белорусского государства Александр Лукашенко и Президент Алжира Абдельмаджид Теббун проведут переговоры в узком и расширенном составах с акцентом на углубление торгово-экономического сотрудничества и реализацию взаимовыгодных двусторонних проектов. Планируется обсудить перспективы поставок техники и  кооперации, взаимодействия в агропромышленном комплексе, медицине, образовании и гуманитарной сфере в целом.

Визит Главы государства предваряла обширная деловая программа - в Алжире состоялся совместный бизнес-форум, прошли переговоры на уровне министров, руководства предприятий и компаний.

По итогам переговоров лидеров стран и визита в целом будут заключены двусторонние документы по развитию сотрудничества в различных сферах.

