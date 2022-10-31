Одобрен проект соглашения с Россией о создании учебно-боевых центров подготовки военнослужащих

Президент Беларуси Александр Лукашенко одобрил проект соглашения с Российской Федерацией о создании и функционировании учебно-боевых центров совместной подготовки военнослужащих вооруженных сил. Соответствующий Указ № 387 Глава государства подписал 31 октября.

Проект соглашения одобрен в качестве основы для проведения переговоров. Министерство обороны уполномочено на проведение переговоров и подписание соглашения при достижении договоренности в пределах одобренного проекта.