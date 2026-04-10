Одобрен проект соглашения об электронной торговле товарами в ЕАЭС

    Президент Беларуси Александр Лукашенко 10 апреля подписал Указ № 122, которым одобрил в качестве основы для проведения переговоров проект Соглашения об электронной торговле товарами в Евразийском экономическом союзе.

    Проект международного договора направлен на обеспечение взаимной электронной торговли в рамках внутреннего рынка ЕАЭС, соблюдение прав и законных интересов ее участников, определение правил взаимодействия между ними.

    Предусматривается, в частности, закрепление принципов и условий электронной торговли (недискриминация, обеспечение свободы перемещения товаров и оказания сопутствующих такой торговле услуг), порядка применения электронного документооборота, обеспечения защиты данных и информационной безопасности. Совету ЕЭК планируется предоставить полномочия по установлению общих требований и правил для участников электронной торговли.

    На проведение переговоров по проекту Соглашения и его подписание уполномочено Правительство.

    Реализация Соглашения позволит обеспечить рост объемов торговли и повысить уровень защиты прав потребителей.

