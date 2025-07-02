Одобрен проект межправсоглашения с Россией об условиях деятельности БРУ

    Глава государства Александр Лукашенко 2 июля подписал Указ № 267, которым одобрил в качестве основы для проведения переговоров проект межправительственного Cоглашения Беларуси и России об условиях деятельности Белорусско-Российского университета.

    Данным международным договором конкретизируются статус и основные положения деятельности вуза, которые касаются, в частности, задач, правил и порядка приема для получения образования, органов управления.

    Заключение соглашения будет способствовать развитию и укреплению отношений между двумя странами.

    На проведение переговоров по проекту соглашения и его подписание уполномочено Министерство образования.

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