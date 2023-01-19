Одобрен проект меморандума с Зимбабве по взаимному признанию документов об образовании

Глава государства Александр Лукашенко 19 января подписал Указ № 13, которым одобрен проект меморандума о взаимопонимании между Беларусью и Зимбабве по вопросам взаимного признания документов об образовании в качестве основы для проведения переговоров.

Президент уполномочил Министерство образования на проведение переговоров по проекту меморандума, разрешив при необходимости вносить в него изменения, не имеющие принципиального характера, и подписание документа при достижении договоренности в пределах одобренного проекта.