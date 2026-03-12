Минск ратифицировал соглашение СНГ по обмену информацией между органами принудительного исполнения

    Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал Закон "О ратификации Соглашения о сотрудничестве по обмену информацией при осуществлении принудительного исполнения судебных актов, актов иных уполномоченных органов и должностных лиц".

    Этот международный документ закрепляет порядок обмена информацией между органами принудительного исполнения государств - участников СНГ, а также ее объем. Речь идет об исполнительных производствах, имущественном положении и месте работы должника, местонахождении его имущества, а также о другой информации.

    Реализация соглашения будет способствовать углублению сотрудничества и повышению эффективности принудительного исполнения.

    Доклад Министра иностранных дел Беларуси Максима Рыженкова
    Встреча с председателем Сената Зимбабве Мейбл Мемори Чиномоной
    Встреча с председателем Мажилиса Парламента Республики Казахстан Ерланом Кошановым