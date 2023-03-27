Медали "За трудовые заслуги" и Благодарности Президента Беларуси удостоены 38 работников АПК

Медали "За трудовые заслуги" и Благодарности Президента Беларуси удостоены 38 работников агропромышленного комплекса страны. Соответствующие Указ и распоряжение подписал 27 марта Глава государства Александр Лукашенко.

За многолетний плодотворный труд, значительный личный вклад в развитие АПК, достижение высоких производственных показателей медали "За трудовые заслуги" удостоены 23 человека. В их числе генеральный директор государственного объединения по мелиорации земель, водному и рыбному хозяйству "Белводхоз" Виктор Аскерко, трактористы-машинисты сельскохозяйственного производства ОАО "Горецкая райагропромтехника" и предприятия "АгроОзяты" Жабинковского района Владимир Афанасьев и Василий Платонов, директор ОАО "Мозырьтехсервис" Алексей Баранов.

Благодарность Президента Беларуси объявлена 15 работникам АПК за многолетний плодотворный труд, высокое профессиональное мастерство и значительный личный вклад в развитие отрасли. Среди удостоенных этой награды - директор Государственной инспекции по испытанию и охране сортов растений Владимир Бейня, начальник отдела по производству льна Министерства сельского хозяйства и продовольствия Сергей Бобровский, заместитель генерального директора по сельскому хозяйству ОАО "Витебская бройлерная птицефабрика" Надежда Грибанова, генеральный директор ОАО "Минский молочный завод № 1" Тамара Чичиро, директор ОАО "Щучинский ремонтный завод" Александр Юралевич.