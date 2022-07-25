Командир саперно-пиротехнической группы войсковой части 5530 внутренних войск МВД капитан Алексей Островский награжден медалью "За отвагу". Соответствующий Указ подписал 25 июля Президент Беларуси Александр Лукашенко.

Военнослужащий удостоен награды за личное мужество и отвагу, проявленные при исполнении воинской обязанности, смелые и решительные действия по обезвреживанию и уничтожению взрывоопасных предметов.

В январе этого года Алексей Островский провел операцию по обезвреживанию 7 артиллерийских снарядов калибра 125 мм. Боеприпасы перевозились незаконно в автомобиле. Во время транспортировки по лесному массиву Полоцкого района один из снарядов взорвался, в результате чего погиб человек. Из-за взрыва снаряды были хаотично разбросаны по кузову поврежденного автомобиля, доступ к ним был затруднен. Капитану понадобились более 5 часов, выдержка, самообладание и специальные навыки, чтобы решить нестандартную задачу и с риском для жизни обезвредить снаряды.