Президент Беларуси Александр Лукашенко дал интервью телеканалу "Аль-Арабия".

Интервью продолжалось около полутора часов. Александр Лукашенко ответил примерно на два десятка вопросов. Они в том числе касались конфликтов на Ближнем Востоке и в Украине, поиска развязок существующих противоречий и перспектив мирного урегулирования.

Президент поделился своим мнением о происходящих в мире глобальных изменениях, рассказал о контактах с США и странами Евросоюза, высказался на тему милитаризации в ряде европейских стран.

Речь в интервью также шла о развитии сотрудничества с Саудовской Аравией и другими государствами в регионе Ближнего Востока.

В качестве интервьюера выступила ведущая международных новостей и корреспондент телеканала "Аль-Арабия" Мелинда Карен Нусифора.

Главе государства был задан вопрос, есть ли надежда на достижение мира в конфликтах в Украине и с Ираном. "Мир очень неспокоен сейчас именно из-за человеческого фактора. Не Господь нам подарил эти войны. Это мы сами к этому пришли. Поэтому нам надо и думать о том, как эти войны прекратить, - сказал Александр Лукашенко. - Что касается вопроса, можно ли вообще прекратить эти войны, особенно здесь, в нашем регионе (да и в вашем регионе, где вы работаете, - на Ближнем Востоке), - как никогда раньше мы имеем такую возможность прекратить эти войны".

"Все зависит от желания буквально нескольких человек. Если такое желание будет, то эти войны можно закончить в этом году точно. И даже конфликт России и Украины можно в этом году закончить", - сказал Президент.

Что касается Ближнего Востока, Глава государства уверен, что там нет других вариантов, кроме как завершить конфликт. "Там нет вариантов, кроме как прекратить войну. И она в этом году будет прекращена. Я надеюсь, что даже в ближайшее время. Прежде всего между Соединенными Штатами Америки и Ираном, как принято говорить. Хотя я не считаю, что это война между американцами и иранцами. Это война прежде всего между Израилем и Ираном, в которую американцы оказались втянуты из-за недальновидной позиции и политики отдельных руководителей Соединенных Штатов Америки", - заявил белорусский лидер.

По его словам, сейчас обстоятельства таковы, что они диктуют прекращение данной войны. "Я знаю позицию Президента Соединенных Штатов Америки, от которого многое зависит в прекращении этой войны, - он нацелен на то, чтобы эту войну прекратить. Еще раз подчеркиваю: потому что другого выхода нет, другого решения здесь нет. И в этом отличие этого конфликта в Ормузском проливе и Оманском заливе от войны в Украине. Здесь более сложный конфликт, нежели там, в Иране", - отметил Глава государства.

Александр Лукашенко подчеркнул, что объективные обстоятельства и условия заставляют американское руководство прекратить военное давление на Иран. "Ну а Израиль будет зависеть полностью от позиции Соединенных Штатов Америки", - заявил Глава государства.

"Поэтому в этом году, я считаю, эти конфликты можно прекратить. И я даже не надеюсь, а у меня уверенность такая, что они будут прекращены", - резюмировал Александр Лукашенко.

Главу государства спросили насчет действий сторон в вопросе завершения конфликта - стоило ли бы Ирану действовать быстрее в этом направлении. В том числе с учетом звучавших от Президента США Дональда Трампа обвинений в адрес иранской стороны, что это она затягивает с мирными переговорами и не хочет начинать данный процесс.

"Прежде всего, надо быстрее (если пользоваться вашей терминологией) действовать Соединенным Штатам Америки. И поменьше должно быть вокруг этого разговоров со стороны Трампа и других - советников его. А должно быть движение, - сказал Глава государства. - В данном случае многое зависит не от Ирана, а от США. Объективно на Иран воздействуют все его союзники. И прежде всего Россия, Китай. Они просто подталкивают Иран к тому, чтобы была заключена, как Трамп говорит, сделка, чтобы дипломатическим путем прекратить этот конфликт".

Александр Лукашенко обратил внимание, что конфликт вокруг Ирана очень сильно, в отличие от украинского конфликта, влияет на мировую экономику и жизнь людей.

"Поэтому дело не в Иране. Иран просто порой реагирует на действия Соединенных Штатов Америки, которые прежде всего затягивают этот конфликт. Иранцы действуют просто: "Раз вы так себя ведете, мы тоже будем себя вести таким образом", - считает Президент.

Александр Лукашенко отметил, что это только то, что видно на поверхности. "Мы не видим с вами глубины, потому что не участвуем в этих переговорах. А там под этим "покрывалом" могут быть разные тенденции. И учитывая, что в США иногда утром говорят одно, вечером - другое, тут трудно понять, что происходит на самом деле", - заметил он.

Вместе с тем Президент уверен, что объективные обстоятельства и причины подталкивают вовлеченные стороны - США, Израиль и Иран - к тому, чтобы этот конфликт был закончен.