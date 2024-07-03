Президент Беларуси Александр Лукашенко дал интервью международному информационному агентству Казинформ в преддверии саммита ШОС в Астане.

- Недавно Генеральный секретарь ШОС Чжан Мин сообщил, что на предстоящем саммите ШОС в Астане будет принято решение о вступлении Беларуси в ШОС. Какие возможности и перспективы даст вашей стране полноправное членство в Организации?

Я говорил об огромном потенциале Шанхайской организации сотрудничества с первых дней ее основания. Мы сразу заинтересовались ее инициативами и стали участвовать в проектах, когда она еще не имела такого веса. В начале в качестве государства-партнера, а с 2015 года - как наблюдатели.

Поэтому мы шаг за шагом продвигались к полноправному членству.

Многие белорусские предложения, высказанные на площадке Организации за эти годы, уже получили поддержку.

Убежден, что сегодня государства-члены ШОС выступают локомотивами роста мировой экономики и центрами притяжения инвестиций и инновационных производств.

ШОС для Беларуси не просто международная организация. Это стратегическая перспектива. Прежде всего в торгово-экономическом и инвестиционном взаимодействии, развитии транспортно-логистической, информационно-коммуникационной и иной инфраструктуры.

В новом качестве мы будем стремиться максимально увязывать наши инициативы с уже имеющимися наработками. Некоторые из таких инициатив будут представлены на заседании ШОС, которое пройдет в казахстанской столице.

Беларусь очень заинтересована в сотрудничестве со странами растущей "семьи ШОС" в области безопасности, борьбы с организованной преступностью, наркотрафиком, торговлей людьми.

Полностью разделяем приоритеты, зафиксированные в главном документе Организации - Хартии ШОС, а также в Самаркандской и Нью-Делийской декларациях Совета глав государств.

Сегодня в проработке находится проект по созданию Фонда развития ШОС, где продвигается идея создания свободной торгово-экономической зоны Организации.

Еще более важно, чтобы Организация не ассоциировалась исключительно с вопросами и проблематикой безопасности и экономики. Ведь это еще и уникальная возможность для взаимообогащения культур, сближения наших народов, прямого общения молодежных организаций, активизации взаимодействия в сферах спорта, туризма, науки, образования.

Именно исходя из такого понимания Беларусь включила в программу ежегодного Международного фестиваля "Славянский базар в Витебске", который пройдет с 9 по 15 июля, День национальных культур стран ШОС.

Хорошую перспективу для развития мы также видим в продвижении идеи "интеграции интеграций". Для чего намерены задействовать наш опыт многосторонней дипломатии и миротворческой деятельности.

Но самое главное - мы вместе наглядно демонстрируем миру, что есть альтернативные международные площадки, другие центры силы, где без превосходства и доминирования слышат голос и уважают интересы всех без исключения государств.

Беларусь благодарна за поддержку, высокую оценку и признание государствами-членами нашего вклада в деятельность Организации. Мы понимаем всю ответственность и настроены на активную и продуктивную работу в новом статусе.

- Республика Беларусь принимает активное участие во всех основных измерениях деятельности ШОС. Насколько важное значение для Вас имеют вопросы безопасности?

Глубоко убежден, что подлинную и неделимую глобальную безопасность в XXI веке необходимо выстраивать путем широкого диалога, без дискриминации и на приемлемых для всех условиях. Нельзя требовать безопасности для себя, игнорируя безопасность других.

ШОС по своей природе организация для созидания, она не направлена против кого бы то ни было.

Это то, что сегодня востребовано в мире и полностью отвечает духу нашей политики.

Минская площадка не раз становилась местом для переговоров по вопросам мирного урегулирования. Мы последовательно приглашаем к диалогу все страны и международные организации.

В прошлом году Беларусь выдвинула инициативу о разработке Евразийской хартии многообразия и многополярности в XXI веке, которая призвана сформулировать параметры и принципы функционирования архитектуры безопасности на евразийском пространстве.

Мы видим необходимость более активного участия "семьи ШОС" в решении глобальных вопросов продовольственной безопасности, во многом вызванных односторонними принудительными мерами (санкциями).

Одно из уже очевидных сегодня последствий незаконных санкций - серьезное обострение проблемы голода в мире. Приведу только один пример. Ограничения на транзит белорусских калийных удобрений - а они составляют порядка 20% их мирового производства - спровоцировали серьезный рост цен на них. Как следствие, многие страны были вынуждены отказаться от их использования, драматически ухудшив качество и сократив объемы урожая.

По данным ООН, в 2023 году каждый пятый житель планеты в 59 странах столкнулся с острой нехваткой продовольствия, более 280 миллионов человек по всему миру голодают, более 36 миллионов детей в возрасте до 5 лет в 32 странах остро недоедают. Общий показатель голодающего населения за 7 лет вырос с 10 до 20 процентов.

Поэтому Беларусь вместе со странами ШОС готова последовательно реализовывать антисанкционные подходы, заложенные в Самаркандской декларации и решениях предстоящего саммита ШОС.

- В контексте сотрудничества ЕАЭС и ШОС открываются большие возможности для более тесного и эффективного взаимодействия при формировании общего транспортного пространства и укрепления транзитного потенциала. Как Республика Беларусь видит свое участие в интеграции опыта ЕАЭС в этих областях в рамках ШОС?

Беларусь с ее экспортоориентированной экономикой как никто другой заинтересована в сопряжении транспортно-логистических потенциалов ЕАЭС и ШОС.

Формирование устойчивого транспортно-логистического каркаса Евразийского континента с маршрутами, обеспечивающими необходимую пропускную способность, - одна из ключевых интеграционных задач, причем как в ЕАЭС, так и в ШОС. По большому счету, без конкурентоспособной логистики не может идти речь об эффективной системе торговых отношений в регионе.

Масштаб этой задачи наглядно понятен на примере конкретных цифр: территория стран-членов ШОС - более 35 млн. квадратных километров, общая численность населения - порядка 3,5 млрд. человек (практически половина населения планеты), суммарный ВВП - $25,5 трлн.

Если посмотреть на ЕАЭС, беспрепятственное движение товаров необходимо обеспечивать в рамках товарообмена на сотни миллиардов долларов. Только в 2023 году эта цифра составила почти $800 млрд.

На ШОС приходится около 40% экспорта государств-членов ЕАЭС. И очевидно, что динамика взаимного проникновения товаров, производимых в странах ЕАЭС и ШОС, будет неуклонно расти.

Перспективные направления нашей совместной работы - синхронизация развития международных транспортных коридоров, таких как "Север - Юг", "Восток - Запад", их сопряжение с инициативой наших китайских друзей "Один пояс, один путь". В свое время мы выступили с данной инициативой, и уже немало сделано для ее реализации.

В частности, на полях первого Транспортного форума стран ШОС в Ташкенте в 2023 году подписаны меморандумы о создании двух новых международных транспортных коридоров: "Беларусь - Россия - Казахстан - Узбекистан - Афганистан - Пакистан" и "Россия - Каспийское море - Туркменистан - Узбекистан - Кыргызстан".

Изменения в международной торговле, переориентация экономик государств ЕАЭС на растущие рынки стран Азии, Среднего и Ближнего Востока привели к кардинальным изменениям в транспортной сфере и полной трансформации логистических цепочек.

Когда в 2020 году Литва и Польша в одностороннем порядке незаконно перекрыли Беларуси доступ к портам на Балтике, мы оперативно перестроили нашу логистику на российские порты, начали развивать транспортное сообщение, включая модернизацию инфраструктуры, с нашими партнерами по ЕАЭС, Китаем. Как говорится, не было бы счастья, да несчастье помогло. Сегодня мы наращиваем объемы перевозок, а литовское и польское руководство ежегодно считает потери, исчисляемые сотнями миллионов долларов.

Перед нами стоят задачи и по цифровизации торговых маршрутов, созданию понятной всем системы таможенного транзита, который будет надежно застрахован от политических рисков.

- Как Вы оцениваете потенциал сотрудничества Казахстана и Беларуси?

Он огромен! Очень много сделано, но вместе мы можем достичь еще большего.

Тесные белорусско-казахстанские отношения сложились еще со времен Советского Союза. И эти контакты никогда не прекращались после обретения нашими республиками независимости.

Мы партнеры на площадках ЕАЭС, СНГ и ОДКБ.

Нас всегда связывали теплые, дружеские отношения с руководством Казахстана. И это не раз помогало решать самые сложные вопросы.

Миллиардный товарооборот, который сохраняется уже третий год подряд, далеко не предел наших возможностей. Мы серьезно продвинулись в вопросах производственной кооперации, промышленной политики, транспорта, сельского хозяйства.

Рассчитываем, что в ближайшее время нам удастся снять препятствия по транзиту грузов и восстановить в полном объеме воздушное сообщение.

Казахстан - постоянный участник нашего общего Международного фестиваля искусств "Славянский базар в Витебске", а в прошлом году исполнитель из вашей страны стал лауреатом конкурса эстрадной песни. Есть у нас ряд совместных проектов по молодежным и культурным обменам.

Для нас очень знаменательно, что Беларусь становится полноправным членом ШОС в год председательства Казахстана. И мы благодарны казахстанской команде за сотрудничество в этом вопросе и поддержку белорусской заявки.

Мы c оптимизмом смотрим в будущее наших отношений и вместе строим большие планы на перспективу.