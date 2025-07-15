Игорь Секрета назначен спецпредставителем Беларуси по реализации договора о гарантиях безопасности в Союзном государстве

    Заместитель Министра иностранных дел Игорь Секрета назначен специальным представителем Республики Беларусь по вопросам реализации Договора с Российской Федерацией о гарантиях безопасности в рамках Союзного государства от 6 декабря 2024 года. Соответствующий Указ № 276 Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал 15 июля.

    В документе определены основные задачи специального представителя и закреплена обязанность государственных органов и иных организаций оказывать ему содействие.

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