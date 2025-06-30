Принятие кадровых решений

Президент Беларуси Александр Лукашенко 30 июня принял ряд кадровых решений.

Глава государства назначил:

Кузнецова Андрея Евгеньевича - Министром промышленности;

Соболевского Евгения Юлиановича - Чрезвычайным и Полномочным Послом Беларуси в Египте и по совместительству в Алжире, Омане, постоянным представителем Беларуси при Лиге арабских государств;

Деревинского Дмитрия Владимировича - Чрезвычайным и Полномочным Послом Беларуси в Венесуэле;

Красовского Дмитрия Анатольевича - Чрезвычайным и Полномочным Послом Беларуси в Кении и по совместительству постоянным представителем Беларуси при Африканском союзе, Программе ООН по окружающей среде (ЮНЕП) и Программе ООН по населенным пунктам (ООН-Хабитат);

Белого Игоря Георгиевича - Чрезвычайным и Полномочным Послом Беларуси в Бахрейне по совместительству;

Ломского Александра Зиновьевича - помощником Президента Беларуси - инспектором по Брестской области.

Президент также дал согласие на назначение:

Рафаловича Виктора Анатольевича - заместителем председателя Брестского облисполкома (вопросы социальной сферы);

Болтрика Андрея Георгиевича - заместителем председателя Гродненского облисполкома (вопросы экономики);

Волчка Павла Викторовича - председателем Ганцевичского райисполкома;

Ундруля Валентина Антоновича - председателем Буда-Кошелевского райисполкома;

Атрошенко Александра Георгиевича - председателем Рогачевского райисполкома;

Шпигановича Дмитрия Николаевича - председателем Хойникского райисполкома;

Гайкова Сергея Николаевича - председателем Чечерского райисполкома;

Андреева Сергея Евгеньевича - главой администрации Советского района Гомеля;

Згурского Дмитрия Алексеевича - главой администрации Центрального района Гомеля;

Реута Никиты Игоревича - председателем Дзержинского райисполкома;

Лопатко Вячеслава Николаевича - председателем Крупского райисполкома;

Колесеня Дениса Сергеевича - председателем Минского райисполкома;

Атрушкевича Андрея Михайловича - председателем Столбцовского райисполкома;

Маевского Александра Анатольевича - председателем Пуховичского райисполкома;

Орленка Николая Владимировича - председателем Горецкого райисполкома;

Наумовича Владимира Александровича - первым заместителем Министра архитектуры и строительства;

Лысенко Максима Владимировича - первым заместителем Министра природных ресурсов и охраны окружающей среды;

Долженкова Владимира Валентиновича - заместителем Министра образования (вопросы административно-хозяйственной деятельности);

Шапкиной Юлии Александровны - заместителем Министра связи и информатизации;

Токуна Олега Валерьевича - заместителем Министра труда и социальной защиты;

Качана Сергея Францевича - заместителем Министра финансов;

Степуро Ирины Альбертовны - заместителем Министра юстиции;

Борткевич Евгении Ивановны - генеральным консулом Беларуси в Стамбуле (Турция);

Ярошенко Александра Григорьевича - заместителем Государственного секретаря - членом Постоянного комитета Союзного государства.

Новый Министр промышленности Андрей Кузнецов до настоящего времени работал в должности замминистра.

Александра Ефимова, который руководил этим ведомством, Глава государства видит в должности руководителя одного из важнейших предприятий страны - холдинга "АМКОДОР", куда он будет направлен. Александр Лукашенко одобрил соответствующее кадровое решение.

"Хочу с вами поговорить наедине, чтобы вы не смотрели на начальников, которые вас, возможно, готовы представлять здесь. И чтобы вы понимали, что я от вас хочу. Много было разговоров, предложений вокруг ваших назначений в плане того, что вы и не против. За это спасибо".

При этом он предупредил, что спрос с отрасли будет железобетонный: "Проблем сегодня в промышленности больше, чем в какой-либо отрасли. Есть объективные причины (хотя я не хочу говорить об объективных причинах - не война, поэтому надо работать)".

Глава государства отметил, что в свое время Александр Ефимов уже работал на "АМКОДОРе". Именно оттуда он и перешел на работу в министерство.

"При вас в какой-то степени складывалась та ситуация, которая сегодня существует на "АМКОДОРе". Это моя точка зрения. Может, я ошибаюсь. Но вам и поправлять там ситуацию. Никто вами там командовать и управлять сейчас не будет. Вы фактически государственное предприятие, и как директор этого предприятия будете принимать решения и за это отвечать. Никакие учредители, председатели набсовета и прочие - никто вами управлять, как это, может, было раньше, не будет, - обратил внимание Глава государства. - Вы профессионал, знающий человек. Коллектив вам знаком. Ситуацию знаете гораздо лучше, чем я. Поэтому вам и карты в руки. Действуйте".

"Там тысячи людей, и они ждут ответа: нас государство бросит или нет. Вы им прямо и скажите от моего имени (я у вас еще побуду в ближайшее время): мы никого бросать не собираемся, там работают наши люди. И то, что это предприятие не смогло функционировать как надо в частном, можно сказать, порядке, тоже о многом свидетельствует. Поэтому действуйте, - сказал Александр Лукашенко. - Выведите предприятие из нынешнего положения в нормальное - хорошо. Но коллективу передайте, что в очередной раз надеяться, что мы ввалим какие-то туда миллионы рублей или долларов, - этого не будет. Прежде всего вы будете выходить из этой ситуации за счет своих ресурсов и резервов".

Президент отметил, что продукция "АМКОДОРа" востребована в каждом уголке мира. Техника, производимая на предприятии, используется для самых разных работ.

"Нужна инициатива соответствующая. Надо раскрутить коллектив, - подчеркнул Глава государства. - Вам придется серьезно поработать на рынках для того, чтобы продать свою продукцию. Оптимизируйте производство, разберитесь. Не в плане номенклатуры выпускаемой продукции, а с тем, где вам надо новые производства создавать, что-то строить и так далее. Вы знаете, о чем идет речь".

Назначая послов в страны дальней дуги, Глава государства отметил, что все дипломаты - люди опытные, не один год проработавшие в МИД. "Страны, в которые вы направляетесь, разные, но очень важные для нас, - подчеркнул Александр Лукашенко. - Единственно, что хочу сказать, вы там не засидитесь. Имейте в виду, потому что торговля, товарооборот - это тоже ваш вопрос. Это не то, что раньше - беленькие манжетики, воротничок беленький, пошел на примем, что-то послушал, сюда что-то там написал. Первая ваша задача - это товарооборот. Надо двигаться".

Александр Лукашенко сказал, что необходимо активно осваивать и расширять новые рынки в странах Азии, Африки, Латинской Америки. Об интересе к Беларуси свидетельствуют в том числе недавние визиты в Беларусь Президента Кубы и советника сопрезидентов Никарагуа по вопросам инвестиций, торговли и международного сотрудничества.

"Поэтому все зависит от нашей политики. Я желаю вам успехов. Действуйте. Не ждите, что приедут, расскажут вам, покажут. Если что-то есть дельное - предлагайте, будем действовать, будем вам помогать. Но помните: торговля - прежде всего", - напутствовал белорусский лидер.

Александр Лукашенко отметил, что Беларусь с Кенией установила отношения, но пока "особого движения нет". "У меня хорошие отношения с Президентом Кении. Я думаю, он еще приедет к нам", - сказал Глава государства.

Президент подчеркнул, что Кения - это огромная страна с населением более 50 млн. человек, а потому там будут востребованы белорусские продукты питания. Речь не только о возможностях поставок сухого молока или мясных консервов - Беларусь готова помочь этой африканской стране с развитием всей отрасли АПК. "Там надо помочь им организовать работу. А работа - это прежде всего сельхозмашиностроение. И кадры - надо научить людей работать, помочь им. Может, типичное хозяйство организовать", - заявил Александр Лукашенко.

По этому пути наша страна уже идет в развитии сотрудничества с другими странами Африки. Например, Президент упомянул, что Нигерия недавно закупила в Беларуси порядка 2 тыс. тракторов: "Это хорошие объемы. Но, имейте в виду, 2 тыс. купили, - завтра еще купят, если зарекомендуете себя хорошо. Ну и надо обслуживать. Это и запчасти, и прочее-прочее".

"А говорят, что у нас проблема, мы чего-то не можем. Мы все можем! Поэтому надо идти на новые рынки. У нас есть с чем идти. Поэтому надо работать в этом плане, - подчеркнул белорусский лидер. - Возьмите тот же Египет. Там тоже это надо. Хотя это другая страна, совершенно другая. Это ворота в Африку, это авторитетная страна для арабского мира. Очень авторитетная".

"Или Венесуэла. Многое мы хотели там сделать, но что-то получилось, что-то - нет. Но надо развиваться, надо делать", - добавил Глава государства.

Александр Ломский назначен помощником Президента Беларуси - инспектором по Брестской области. До настоящего времени он работал первым заместителем Министра сельского хозяйства и продовольствия. Должность помощника Президента - инспектора по Брестской области стала вакантной в мае этого года, после того, как Валерий Вакульчик был назначен руководителем Аппарата Совета Министров.

"Что касается помощника Президента - инспектора по Брестской области, разные были предложения. Я настаивал на том, чтобы это был аграрий. Потому что губернатор там, вы понимаете, промышленник (речь о председателе облисполкома Петре Пархомчике. - Прим.). Человек опытный. Но нужно подпереть его. И не только заместитель у него должен быть аграрий, но и помощник, который знает толк в сельском хозяйстве. Поэтому, Александр Зиновьевич, выбрали вас. Я думаю, вы с этой работой справитесь. Время такое, что останавливаться нельзя", - сказал Глава государства.

Александр Лукашенко, принимая кадровые решения по кандидатурам новых председателей райисполкомов, обратил внимание руководителей местной вертикали на ключевые направления, которые обязательно должны быть в поле их зрения. Это прежде всего работа с кадрами, укрепление экономического потенциала региона через реализацию инвестпроектов и, конечно, эффективная работа агропромышленного комплекса. Причем по всем обозначенным сферам управленческие решения должны быть своевременными и выверенными, потребовал Президент.

Глава государства подчеркнул, что одним из наиболее важных направлений работы для руководителей районов остается сельское хозяйство. Оно лежит в основе экономических показателей регионов, благополучия людей. Поэтому и внимание к нему - особое, как со стороны Президента, так и по всей вертикали власти.

Александр Лукашенко вновь повторил свое неизменное требование сохранять лучшие традиции из советского прошлого - не разрушать или воссоздавать, если все-таки было разрушено, системы местных райагросервисов, дорожных, строительных организации и тому подобного. Необходимо, чтобы в каждом районе были местные организации по снабжению семенами, топливом, удобрениями, запасными частями и так далее. "Это надо все восстановить, где разрушено, все это - в один кулак одного руководителя", - обозначил задачу Президент.

Он подчеркнул, что наиболее пристального внимания в настоящее время требует такое направление АПК, как животноводство. Глава государства потребовал принятия более решительных и эффективных мер для решения проблемы с падежом скота. И для этого, по его словам, не надо выдумывать ничего особого или ссылаться на некие якобы нерешенные вопросы, будь то дефицит кадров или ветпрепаратов. У председателей райисполкомов хватает управленческих рычагов, чтобы решать все эти вопросы. И самое главное - навести порядок в хозяйствах и добиться исполнительной дисциплины и элементарного соблюдения технологий. Ведь раньше в хозяйствах тоже было не так много специалистов, а у ветеринаров из всех доступных средств чуть ли не основным было доброе слово. Однако благодаря трепетному, бережному отношению к животным и особенно к телятам на фермах, падеж был минимальным. Вот и сейчас Президент требует навести порядок в этой сфере, дисциплинировать людей.

"Делайте что хотите, но чтобы скотина была жива, - сказал он. - Я прошу обратить на это серьезное внимание. Чего бы это ни стоило, мобилизуйте всех".

Простым и доступным вариантом решения проблемы видится продажа родившихся телят на доращивание из менее эффективных ферм, где не налажен полный цикл производства, в более успешные. "Те, кто продает, им это выгодно, это рентабельно. Если у тебя молодняк гибнет, это убытки. А тут ты рентабельность получишь. Хочешь сам сохранить - пожалуйста, я не настаиваю, но за падеж ответишь", - обозначил ключевые подходы Глава государства.

Александр Лукашенко подчеркнул, что председатели райисполкомов находятся, образно говоря, на переднем плане в коммуникации государства с людьми. Поэтому на них лежит особая ответственность. "Частенько мне лично (я же общаюсь с людьми) поступают жалобы на волокиту и безразличие. Особенно в тех областях, где у нас проблем достаточно. Думаю, что Администрации Президента надо задействовать все органы власти, чтобы этого не было. Что-что, но безразличия или непорядочного отношения к людям со стороны властей быть не должно. Не должно быть. Вот и все. Я всегда говорю: можете - помогайте людям, не можете - скажите прямо в лицо, вот этого мы делать не будем, почему - потому что. А не просто отпихиваться, затягивать решение каких-то вопросов", - обозначил свои ключевые требования Президент.

Глава государства также четко расставил акценты в работе с кадрами на местах. Некоторые руководители районов продолжают жаловаться на дефицит отдельных специалистов и ситуации, когда работники или молодые специалисты после вузов увольняются по субъективным обстоятельствам до завершения срока контракта или уходят в армию, а потом работают в хозяйствах совсем непродолжительное время. По поводу последнего Президент заметил, что "мужики должны служить" и Родину защищать надо всем.

А вот по поводу проблем с кадрами (в сельском хозяйстве в частности и в районах в целом), увольнений Александр Лукашенко высказался предельно четко: государство вкладывает значительные средства в подготовку специалистов с высшим образованием, и абитуриент, прежде чем пойти учиться в вуз, должен тысячу раз подумать и принять ответственное решение с расчетом на то, что потом нужно отработать по специальности. "Просто диплом получить не получиться, не то время", - сказал Президент.

Он напомнил, что на уровне государства также принят ряд решений по наделению председателей райисполкомов дополнительными полномочиями, в том числе по перемещению, назначению кадров. Они должны в полной мере их использовать, чтобы во вверенном районе добиваться кадровой дисциплины и результата. "Мы все паримся: "Ах, там какую-то "демократию", "свободу" хотим!"... Какая свобода? Хорошо работаешь (я полагаю, как они (новые руководители местной вертикали. - Прим.), поскольку мы их выдвигаем, назначаем), - будем поддерживать, награждать… Но если ты бездельник, если у тебя нет результата, падеж… За это должна быть жестокая ответственность снизу доверху", - подчеркнул Президент.

Глава государства пояснил причины, по которым именно в такой тональности говорит на эту тему: "Я почему так жестко ставлю вопрос. Уже многие: "Вот, крепостное право, крепостное право…" Слушайте, мужики, сегодня ситуация военная. То, что мы не воюем, - народ должен на эту власть молиться, что мы еще как-то держимся. Вы видите, что вокруг. Как только внутри пойдут проблемы, нам их усилят, нам подкинут. Вокруг Беларуси сидят, как змеи подколодные, шипят, готовы сюда ринуться. Поэтому давайте будем принимать решения и решать вопросы, которые на поверхности".

Глава государства напомнил про инициативу "один район - один проект" и обратил внимание, что она обязательна для каждого региона страны. "Один район - один проект - программа должна быть реализована. По итогам этого года за это будет серьезный спрос", - предупредил Александр Лукашенко.

Когда она задумывалась, основной целью было решить вопросы занятости населения, задействовать незанятые кадры в малых городах, поселках, на местах, чтобы не было безработицы. Сейчас для Беларуси эта проблема не стоит остро, уровень безработицы на минимальных значениях. Но это не означает, что районам не нужны современные высокотехнологичные предприятия. Наоборот, реализацию инициативы надо продолжать и рассматривать в том числе предложения от частного бизнеса. Президент подчеркнул, чтобы к ним относились так же внимательно, как и к остальным, а не водить по кругу. "Обратите на это внимание, - поручил Александр Лукашенко Главе Администрации Президента Дмитрию Крутому. - Вам в Администрации Президента надо жестокую оценку давать подобным вещам. Мало того, что мы где-то недорабатываем, так мы еще и людей по кругу начинаем запускать. Это бездушное, бессердечное отношение к людям, - потребовал Глава государства. - Это надо отбрасывать. Не должно этого быть. Мы создаем почву для недовольства людей".

Как заверил Глава Администрации Президента Дмитрий Крутой, председатели райисполкомов после прибытия на свои рабочие места проведут встречи с руководством бизнеса на местах и поинтересуются их планами, ожиданиями от местной власти, чтобы положить их в основу развития экономики района и планов на предстоящий период. По его мнению, сейчас на рынке такая ситуация (низкая безработица и большой спрос на экспорт белорусской продукции), что многие представители частного бизнеса в районах готовы масштабироваться, расширяться и вкладывать дополнительные деньги. "Задача предрика и тонкость (его работы в этой должности. - Прим.) - эти планы составить", - сказал он.

Говоря о проблемных моментах, которые отмечают в своей работе некоторые руководители местной вертикали, Дмитрий Крутой рассказал, что отдельные районы, где меньше занятых в экономике, чувствуют себя обделенными при распределении инновационных областных или республиканских ресурсов. Они хотели бы их получить для реализации более крупных для региона, валообразующих проектов. Но здесь, по словам Главы Администрации Президента, встает вопрос наличия в районе достаточных компетенций, трудовых ресурсов и сырьевой базы для будущей эффективной эксплуатации объектов, построенных таким образом.

Александр Лукашенко согласился с тем, что при выделении средств на проекты надо обязательно учитывать комплекс факторов и требовать такого же подхода от руководителей районов. "Каждый руководитель должен защитить свою программу, свои предложения он должен обосновать", - подчеркнул Президент.

В качестве примера он привел предприятие "Беллакт", на котором недавно побывал лично. Там Главе государства озвучили планы по расширению производства, но они были тщательно проработаны с учетом достаточности сырьевой базы и будущих рынков сбыта. Аналогичным образом любой проект должны обосновать и районы, если их руководители хотят получить деньги из бюджета или инновационных фондов. "Хотелок" много, но что будем потом делать с этими "хотелками"? - резонно спросил Президент. - Если вы имеете ресурсную базу, сырье, логистику… Видите там загрузку, люди есть, продадите готовую продукцию - будем помогать".

"Но имейте в виду, что вам тоже надо шевелиться для того, чтобы хоть какую-то копейку вложить свою. А не то, что из Минска, из республиканского бюджета вам что-то принесут", - предупредил Глава государства.

"Действуйте! Не сидите и не ждите, что кто-то придет и что-то сделает. Как только мы увидим, что вы разделись и работаете с утра до вечера, ведете за собой людей и у вас хоть немножко что-то получается, мы будем вам помогать и вас поддерживать, - подчеркнул Александр Лукашенко. - Какой смысл помогать и поддерживать людей, которые ни черта не делают, а если делают, то у них ничего не получается? Это еще хуже: делают, деньги тратят, а результата нет".

"Поэтому, мужики, еще раз повторяю: действуйте. Сегодня ситуация такая, что нам надо действовать, если даже не получится, люди это оценят. Люди увидят, что ну да, ну не получилось. По разным причинам же, объективно не получается. Они нам простят эти недоработки и ошибки. Но если мы ничего делать не будем, люди нам этого не простят. Поэтому - только вперед!" - заявил Глава государства.