Команда Президента стала победителем Республиканской хоккейной лиги

Команда Президента Беларуси 4 апреля стала победителем 19-го сезона Республиканской хоккейной лиги (РХЛ).

Во втором поединке финальной серии на льду "Олимпик-Арены" в Минске дружина Главы государства обыграла хоккеистов Минской области с результатом 4:2 (1:0, 1:2, 2:0).

В полуфинале команда Президента переиграла хоккеистов Брестского региона (3:1), а ее соперники по решающей серии были сильнее сборной Гомельской области (5:3). Обладателями бронзовых наград нынешнего турнира стали брестчане, одолевшие в игре за третье место гомельчан с минимальным преимуществом в счете - 5:4.

Бомбардирскую гонку завершившегося сезона выиграл Андрей Костицын, в активе которого 22 очка (6 шайб и 16 результативных передач). Также определены лучшие по игровым амплуа: голкипер - Степан Горячевских (команда Президента), защитник - Александр Кудрявцев (Минская область), Матвей Винкевич (Могилевская область).

На предварительном этапе ледовая дружина Главы государства одержала виктории над хоккеистами Могилевской области (9:3), Гомельской области (12:2), Гродненской области (10:5) и Витебской области (12:6), а еще две встречи с командами Брестской и Минской областей завершились вничью с одинаковым результатом - 5:5.

Для команды Президента нынешний чемпионский титул 17-й по счету. По одному разу чемпионами становились хоккеисты Гомельской и Минской областей.

Организаторы хоккейного любительского турнира - Президентский спортивный клуб, Министерство спорта и Минский городской исполнительный комитет.