Посещение первого матча минского "Динамо" в плей-офф КХЛ

Президент Беларуси Александр Лукашенко посетил первый матч плей-офф сезона-2025/26 Континентальной хоккейной лиги. Глава государства с трибуны наблюдал за поединком "Динамо-Минск" и московского "Динамо" в "Минск-Арене".

Матч был посвящен 35-летию Национального олимпийского комитета, символическое вбрасывание провел глава НОК Виктор Лукашенко.

В стартовой трети минчане имели заметный перевес по броскам в створ, но 20-минутку команды закончили со счетом 0:0. Превратить игровое преимущество в голы "зубры" смогли уже после перерыва, автором первой шайбы столичного клуба в плей-офф стал Егор Бориков. Заключительную треть хозяева начали в формате "5 на 3", большинство реализовал Даррен Диц.

Спустя еще четыре минуты минчане вновь доказали важность игры в неравных составах, на сей раз поздравления от партнеров принимал капитан клуба Андрей Стась. Незадолго до финальной сирены москвичи отыграли одну шайбу, но времени на спасение уже не оставалось. В итоге 3:1, "зубры" повели в серии до четырех побед.